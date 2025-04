"El papa Francisco ha luchado por la igualdad de hombres, mujeres y LGTBI"

"Era muy buena persona". "Se preocupó por los más necesitados". "Luchó por la igualdad de hombres y mujeres". Tres frases cortas y directas que definen, según la ciudadanía valenciana, el legado y pontificado del papa Francisco I, quien ha fallecido este lunes a los 88 años de edad. Entre los feligreses y transeúntes -católicos o no- por el centro de València, todo eran halagos para la figura de Jorge Mario Bergoglio. Pese a su reciente fallecimiento, su pontificado genera consenso, reconocimiento y agradecimiento por su trabajo en estos 12 años al frente de la Iglesia.

Para muchos, lo más significativo ha sido sus intentos de abrir la institución eclesiástica a otros públicos y sectores. "Era el más abierto de todos y, por eso, me gustaba mucho -, explica Pilar, quien no se considera creyente-. Aplaudo su papel con las personas LGTBI+ y con los abusos sexuales de la Iglesia". A su lado, Antonio, su marido, cree que ha sido un Pontífice "incómodo" porque ha expresado "cosas que no les gusta a los sectores más conservadores" de la institución.

En esta línea, coinciden también los católicos, como Pilar Esteve y Ana Castillo, quienes señalan la "lucha de Francisco I por la igualdad entre hombres y mujeres". La noticia les ha pillado por sorpresa a la puerta de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, sobre todo, por la reaparición de Bergoglio ayer en el Urbi et Orbi.

PI STUDIO

Carmen Lerma es otra de las que se han enterado en el interior del templo. Es Camarera de la Virgen de los Desamparados y este 21 de abril era "su día" dentro de las componentes de la Corte de Honor de la "geperudeta". Se han enterado por el sacerdote del templo, que les ha comunicado la noticia mientras rezaban en la capilla del Sagrado Corazón. "Ha sido un buen Papa -, confiesa, aunque se considera admiradora de Juan Pablo II-. Todos los que llegan intentan hacerlo lo mejor posible, pero a Francisco lo queríamos mucho todos".

No obstante, hay también algunas críticas al pontífice, sobre todo, relacionadas con el hecho de no haber visitado la ciudad de València, a diferencia de sus antecesores: Benedicto XVI y Juan Pablo II. "Me hubiera gustado verle aquí -, ha defendido Adolfo Sierra -, pero entiendo que ha optado por visitar países más pobres". Pese a todo, incide: "A Europa, nos ha tenido un poco olvidada".

Emoción e impacto

Otros feligreses que entraban y salían del templo mostraban aún la emoción en sus ojos, con lágrimas, y la congoja por la muerte de un pontífice que ha marcado a muchos. De forma especial a María Julia Gomar, quien seguía "emocionada por la noticia" y, sobre todo, al producirse horas después del Domingo de Resurrección, un hecho que le ha "impactado aún más". También ella tiene buenas palabras para Francisco I: "Ha sido mi preferido porque ha sido muy cercano -, explica-. Nos hacía más iguales a todas las personas". Sobre el cuestionamiento de ciertos sectores eclesiásticos a algunas de las deciones del Papa, considera que dentro de la Iglesia "hay de todos los perfiles" porque, como el resto de personas, "los curas son solo hombres y las monjas, solo mujeres".

La Basílica de la Virgen durante el oficio en el que se ha orado por el "descanso eterno" del Papa. / JM López

En el interior del templo, varias personas se encontraban orando y encendiendo velas en recuerdo del Papa Francisco. Su nave estaba mucho más concurrida de lo habitual, aunque la coincidencia con el festivo también ha contribuido a ella. En los diferentes oficios celebrados, los sacerdotes han dirigido sus rezos y recuerdos al "descanso eterno del papa Francisco".

Su capellán, Salvador Serrat, cree que la afluencia se irá intensificando a lo largo de la tarde. A nivel particular, como sacerdote y creyente, destaca la cercanía de Bergoglio con las "personas más necesitadas" y su discurso centrado en "la caridad". Entre algunos ejemplos, indica su visita a las cárceles o su relación con los migrantes. "Ha trabajado por la Iglesia, los pobres y la paz -, reconoce-. Al final, cada pontífice tiene sus matices y sus preferencias, pero todos son buenas para la Iglesia".

Simbología

En el resto de calles del centro de la ciudad, la vida transcurría con normalidad. Grupos de turistas a los pies del Micalet, gente entrando en las tiendas o tomando helados para refrescarse del calor de este Lunes de Pascua. De fondo, se podía escuchar el "clamor" a muerte de las campanas del Micalet, el campanario de la catedral, precedidas por los 88 toques, uno cada 30 segundos aproximadamente; uno por cada año de vida del papa Francisco. Al mediodía, se ha escuchado un repiqueteo constante y de carácter triste, en el que las campanas, con cierto aire de lamento, han transmitido un rumor que ha ido “in crescendo”.

J.M. López

En el lado contrario, el Arzobispado ha puesto sus banderas a media asta en señal de duelo por el fallecimiento de la cabeza de la Iglesia. Esta tarde, a las 17.30 horas, el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, emitirá un comunicado; y, más tarde, a las 19.30 horas, presidirá el Santo Rosario en la Basílica de la Virgen.