Camarero ve "irrelevante" si Mazón y Feijóo hablaron el 29-O

La vicepresidenta primera de la Generalitat y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha tratado de desviar el foco de las llamadas del 29 de octubre sobre las realizadas por el 'president' Carlos Mazón durante aquella tarde para situarlo sobre la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Es más, ha señalado que es "irrelevante" si el jefe del Consell habló con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que ha insistido en que es la dirigente socialista la que ha de "aclarar qué llamadas hizo".

En el bucle que vive la política valenciana sobre las acciones llevadas a cabo por cada uno de sus responsables el 29 de octubre, día de la catástrofe, el asunto telefónico se ha convertido en tema estrella. Y eso que cada vez las conexiones son más vía mensajes instantáneos. Sin embargo, quién habló con quién y sobre qué es asunto de primer orden declarativo y un arma arrojadiza constante, tal y como ha quedado patente este martes en la comparecencia de Camarero tras el pleno del Consell.

Así, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha rechazado especificar si Mazón habló o no con Feijóo, calificando estas llamadas como "irrelevante". "No sé qué aporta el debate de qué llamadas realizó", ha insistido. Hasta la fecha fue el propio dirigente gallego el que aseguró, apenas 48 horas después de la riada, que había estado informado "en todo momento" por parte del jefe del Consell, sin embargo, todavía no se ha concretado ni cuándo ni cómo hablaron.

El 'president', ha dicho, recibió y realizó "todas las necesarias para conocer la situación de emergencia que se estaba produciendo", tratando de zanjar el debate sobre las comunicaciones del jefe del Consell y que ha vuelto al centro del debate tras la entrega del registro de Salomé Pradas a la jueza donde se ve que ambos hablaron durante algo menos de 13 minutos en total. Entre esas llamadas, no estuvo ninguna comunicación con la propia vicepresidenta, como ha recordado Camarero, que en la tarde del 29-O tenía agenda institucional.

Llamadas del Gobierno central

La consideración de "irrelevante" sobre conocer o no las posibles comunicaciones entre Mazón y Feijóo se contraponen, según las propias explicaciones de Camarero, con la necesidad de "aclarar" con quién habló la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La diferencia, ha expresado, es que la dirigente socialista sí que tenía "que tomar decisiones ese día", un argumento en el que el Ejecutivo autonómico ha percutido desde el primer momento para achacarle una parte de las responsabilidades, pese a que la jueza lo ha desestimado hasta la fecha.

Así, según ha señalado, el Gobierno de España "debería estar dando explicaciones sobre qué llamadas se estaban dando" entre sus principales responsables, citando además de a Bernabé al ministro de Interior, la ministra de Defensa, los altos cargos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la entonces ministra de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Esas son las llamadas que han de aclarar", ha indicado, centrando sus quejas en la información sobre Forata, el barranco del Poyo o incluso los saqueos.