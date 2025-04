Compromís irá al TSJ para conocer las llamadas de Mazón los días de la dana

Las respuestas del Consell a los grupos parlamentarios, tanto sobre preguntas escritas como las solicitudes de documentación, podrían terminar en los tribunales. Lo han advertido tanto el síndic de Compromís, Joan Baldoví, como el del PSPV, José Muñoz, quienes han mostrado su hastío porque los intentos de resolver algunas de las incógnitas sobre la gestión de la dana por parte del Ejecutivo autonómico, y especialmente su 'president' Carlos Mazón, acaben en negativas o regates escritos que dejan en nada las cuestiones planteadas.

En concreto, Baldoví ha señalado que acudirán al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con un contencioso-administrativo protestando por las dificultades que pone el Consell para dar la información que le reclaman sobre la dana. La última, la que parece ser la gota que ha colmado el vaso, es la respuesta a la petición de la lista de llamadas de Mazón los días 29, 30 y 31 de octubre, es decir, el día de la dana y los dos posteriores.

Un "Consell oscuro y opaco"

Ante ello, la Generalitat señala: "Tal y como se ha contestado por el Gobierno de España" a unas preguntas escritas en el Congreso, "el president estuvo en contacto con las autoridades competentes, cumpliendo sus cometidos y obligaciones en todo momento". "Es un insulto", ha lamentado el síndic de Compromís ante la respuesta del Ejecutivo autonómico al tiempo que ha indicado que si Mazón tuviera "la conciencia tranquila, no tendría ningún inconveniente" en entregar esa información.

Esa falta de precisión en la reclamación ha enfadado al síndic de Compromís que ha cargado contra un Consell "oscuro y opaco" que, según ha insistido, "sigue haciendo uso de su desinformación total y absoluta y vulnerando los derechos de la oposición". Y eso que, ha recordado Baldoví, el propio Mazón ya las desgranó en un desayuno informativo en Madrid, aunque en aquella ocasión, lo hizo sin dar ninguna prueba documental ni en documento oficial.

Más recursos

Este recurso contencioso-administrativo anunciado por Compromís en relación a las respuestas del Consell podría no ser el último, pero lo que no es seguro es el primero. El PSPV ya ha presentado, según ha detallado su síndic, José Muñoz, otros recursos previos "ante la falta de documentación" solicitada a la Generalitat sobre cuestiones que no tenían nada que ver con la dana, pero que no solo han continuado en temas vinculados a la gestión de la catástrofe y sus derivadas, sino que se han agravado.

Cosas del puente entre el poder legislativo y el judicial, que no deja de aumentar su tráfico, especialmente en el sentido que va desde el lado parlamentario a la orilla de los juzgados, los recursos desde las Corts podrían tener un elemento extra: la queja del PSPV sobre la composición de la Mesa de las Corts, donde han quedado fuera pese a ser el principal partido de la oposición. Esta denuncia, que tiene un plazo de 90 días para ser presentada, irá dirigida al Tribunal Constitucional.