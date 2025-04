"Si hubieran dado la alerta antes, la muerte de mi marido se hubiera evitado seguro"

María Ángeles Martínez se salvó "por segundos" de morir arrollada por una ola el pasado 29 de octubre en su casa junto al barranco del Poyo en Paiporta. Su marido, Miguel Manuel Bonilla, no. "Se quedó abajo y ya no pudo salir", ha explicado este miércoles a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València tras comparecer ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana que causó 228 fallecidos y que, según ha considerado, se podrían haber evitado en caso de haber dado la alerta antes. Al menos, ha indicado, la de su marido.

Es uno de los testimonios relatados este martes a las puertas del juzgado. "Si la alerta la hubieran dado la tarde del día de antes y hubiesen dicho que no hubiera colegios ni se fuese a trabajar, muchas muertes se hubieran evitado; la de mi marido, seguro", ha relatado María Ángeles Martínez, quien ha añadido: "Estábamos tranquilos porque no pensábamos que se iba a desbordar, que se iba a llenar de alguna forma pero no el tsunami que vino, no estábamos preparados para eso".

Su marido, Miguel Manuel Bonilla, tenía 62 años y profesor de la Ciudad del Aprendiz durante cuatro décadas y vivían en un adosado junto al barranco del Poyo en Paiporta. Martínez ha narrado que les "sorprendió una ola gigante, un tsunami que vino de golpe, tiró todas las puertas y paredes de los garajes" y su marido se quedó en la parte de abajo de la casa. "No sé para qué recibimos la alerta porque mi marido ya estaba muerto", ha lamentado.

Según ha explicado a la salida, a Martínez no ha hecho falta que la jueza le preguntara por las llamadas al 112 porque le ha dicho que su cuñada "lo intentó pero fue imposible contactar" con este servicio. Asimismo, ha asegurado que la UME llegó "posiblemente" por el llamamiento que hizo su hijo en las redes sociales. "Intentaron entrar en el garaje pero no hubo forma. Me dijeron que si mi marido estaba dentro, estaría muerto y que iban a buscar a gente que les hiciera falta", ha indicado.

También ha declarado ante la jueza la mujer y el hijo de Ángel Belencoso, que falleció intentando sacar su coche del garaje en Catarroja. En este sentido, Salvador Beloncoso ha asegurado que el Es-Alert llegó "una hora después de que mi padre desapareciera" y ha explicado que la jueza se ha centrado en preguntarles qué sucedió ese día y si llamaron al 112. "A mi madre se lo cogieron pero a mí no. Mi padre murió en el garaje intentando sacar el coche cuando vino la ola y mi madre ya no pudo comunicarse con él", ha relatado.

"No vino nadie en cuatro días"

Al igual que su madre, Salvadora Palomeque, han reprochado que estuvieron "totalmente desatendidos durante cinco días" hasta que sacaron a su padre del garaje. "No es de recibo que no viniera nadie a ayudarnos y lo que más nos inquieta es cómo pudieron dejar que el barranco se inundara de tal manera y se desbordara con la ola que vino", ha criticado, al tiempo que ha añadido: "si no cayó ni una gota, no entendemos cómo vino esa ola".

Salvadora Palomeque ha explicado que mientras su marido estaba en el garaje le cogieron "dos veces" el teléfono en el 112 y cuando bajó de madrugada "todo estaba inundado y no vino nadie en cuatro días". "Pudimos despedirlo después de once días", ha rememorado y su hijo ha añadido que tanto Pradas como Argüeso, los únicos investigados en la causa, "intentan salvar su culo" y será la justicia la que diga de quién es la responsabilidad.

Suscríbete para seguir leyendo