Mompó y Ens Uneix dan cobijo a los ‘maulets’ el 25 d'Abril

Irónicamente, la administración que más claramente representa la visión centralista del estado, una diputación, será la que el próximo viernes, 25 d’Abril, dé cobijo a los partidarios del autogobierno valenciano. Como ya ocurrió el pasado año, los partidos políticos de la diputación celebrarán un acto solemne para recordar la desfeta d’Almansa, la derrota frente a las tropas borbónicas en 1707 que desembocó en la pérdida de las instituciones propias. El acto, promovido por la asociación Juristes Valencians (que tiene como gran objetivo la recuperación del derecho foral valenciano), cuenta con la complicidad del equipo de gobierno de Vicent Mompó, del PP, y de Natàlia Enguix, de Ens Uneix.

La diferencia, en esta ocasión, es que en las Corts, lugar donde se solía celebrar el principal acto, se ha cancelado. La decisión la ha tomado la presidenta de la cámara, Llanos Massó, de Vox, que, con el apoyo de los otros tres representantes del PP en la Mesa, ha alegado la situación de crispación y polarización de la política valenciana para no organizar una cita que se venía celebrando de manera ininterrumpida desde 1994 con participación de todos los partidos.

Esta tradición se inició con el PSPV en el Consell, se continuó durante la presidencia en la cámara de Unió Valenciana, luego con las mayorías absolutas del PP, posteriormente con Compromís al frente del parlamento con Compromís y el año pasado con Vox. Sin embargo, la única edición encabezada por los voxistas ya supuso un cambio respecto a anteriores años, con cambio de ubicación (de l'Andana al hemiciclo, lo que supuso una reducción de aforo), el fin del Premio Guillem Agulló instaurado en 2016 o un discurso enteramente en castellano.

PSPV y Compromís han tratado de promover un acto para este año de manera paralela, pero no ha sido posible. Los socialistas solicitaron poder utilizar la sala de l'Andana ese 25 de abril, pero la Presidencia de las Corts lo rechazó. Ahora, la izquierda estudia algún tipo de acción que pueda visibilizar esta jornada simbólica, si no se logra nada, siempre les quedará la Diputación de Valencia como alternativa.

"Normalidad democrática"

“Es una cuestión de normalidad democrática. Entendemos que quienes no se sienten valencianos, que no usan ni la lengua, les dé igual celebrar o no este día. Nosotros lo haremos, es un día importante para el autogobierno y el pueblo valenciano”, señalan desde el equipo de Enguix en la Diputación de Valencia. Con este gesto, la diputación sigue ejerciendo de contrapeso en cuestiones simbólicas que, con el cambio de gobierno de PP y Vox, se han visto arrinconadas.

El acto de este viernes, en el que participarán también los representantes de Juristes Valencians, tendrá como uno de sus ejes la lectura de una moción que reclama la derogación del decreto de Nueva Planta y que se aprobó en el último pleno. Se trata de una antigua reivindicación que busca, de manera simbólica, suprimir la norma dictada por Felipe V que puso fin a las instituciones, el derecho civil y también a la integridad territorial valenciana, explica su presidente José Ramón Chirivella.

Con este fin, la entidad ha remitido a Sumar, el grupo en el que se integra Compromís, una propuesta para plantear una “ley ordinaria para la derogación expresa de los decretos de abolición de los Fueros de los reinos de Valencia y Aragón, y de los decretos de nueva planta del reino de Mallorca y el principado de Catalunya”. En paralelo, está realizado gestiones en los parlamentos autonómicos de estos territorios, además de en el Congreso, para recoger apoyos a la propuesta.