El PSPV pide al Consell copia de las comunicaciones con la CHJ y su acuse de recibo del 29-O

El PSPV ha solicitado este miércoles al Consell la copia de todas las comunicaciones con la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ) y su acuse de recibo correspondientes al 29 de octubre, el día de la dana.

El síndic socialista en las Corts, José Muñoz, ha justificado esta petición tras conocerse la declaración judicial del ex número 2 de Emergencias Emilio Argüeso ante la jueza que investiga la gestión de la dana, en la que reconoce que hubo correos electrónicos que se quedaron sin leer por parte del Cecopi.

"También pedimos que se nos especifique quienes son esas personas que 'decían' que enviar la alerta a tiempo a la población podían generar más lío", ha señalado Muñoz, quien ha exigido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que "acabe con su amnesia y cuente toda la verdad" sobre el día de la dana.

Declaración voluntaria

En su opinión, "la estrategia judicial y política de Mazón está basada en una gran mentira", y ha insistido en que el president acuda a declarar voluntariamente al juzgado "y cuente a los valencianos y valencianas la verdad sobre ese día".

Muñoz ha destacado que la jueza "ha dicho claramente, ya en cuatro ocasiones", que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabés, "actuó de manera adecuada e incluso por encima de su ámbito competencial, reuniendo a los órganos de manera preventiva cuando no tenía obligación legal de hacerlo".

"Mientras Mazón nos miente diciéndonos que no tenía información para actuar, escuchamos al ex secretario autonómico de Emergencias decir que se tenía la información pero que no se abrió", ha lamentado el síndic socialista.

Mazón en Nueva York

Por otro lado, ha aludido a "la casualidad" de que Mazón se vaya a Nueva York la próxima semana, "en plena clausura del congreso de los populares europeos", y ha subrayado que "parece que su presencia en la foto de familia no queda bien y que Mazón no es bienvenido".

Muñoz ha considerado "bastante incoherente que Mazón se vaya a tratar los aranceles de Trump mientras aquí se apoya en sus amigos para sacar unos presupuestos negacionistas, racistas y que van contra la economía valenciana"