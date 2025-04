El Consell rechaza dar a Compromís las grabaciones del Centro de Emergencias el 29-O

El Consell ha rechazado dar a Compromís las grabaciones de las cámaras del Centro de Emergencias de l'Eliana el pasado 29 de octubre. Los valencianistas, que han anunciado que presentarán un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la negativa de información, habían solicitado una copia de las imágenes de las zonas de acceso o salida del lugar donde se celebró el encuentro presencial del Cecopi el día de la tragedia y al que Carlos Mazón llegó a las 20:28 horas, una versión de la que Compromís duda.

“Mazón se niega a facilitarnos las grabaciones de las cámaras del Centro de Emergencias de l'Eliana del día de la catástrofe, seguramente porque sacaría a la luz alguna nueva mentira de este gobierno”, ha señalado el síndic de la formación, Joan Baldoví, quien realizó esta solicitud a través de las Corts y quien ha anunciado un nuevo recurso ante el TSJCV, que se suma al que ya presentado por no facilitar la lista de llamadas del 'president' de la Generalitat los días 29, 30 y 31 de octubre.

Según el reglamento de las Corts, "para el mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias, los diputados tendrán la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos de las administraciones públicas de la Generalitat que obren en poder de estas". No obstante, en su informe rechazando dar esta información, la Conselleria de Emergencias, en un documento firmado por el conseller Juan Carlos Valderrama, asegura que no se facilita esta información porque “la solicitud de documentación no hace referencia a datos, informes o documentos administrativos”.

"Todos cómplices"

Para Compromís, la respuesta del conseller “sí que evidencia una cosa, que hay grabaciones y que no nos las quieren facilitar". "En este caso, no se han borrado las imágenes”, ha señalado Baldoví contraponiendo lo ocurrido sobre las cintas de los exteriores del Palau de la Generalitat, y se ha preguntado “¿por qué no nos las quieren facilitar". "Quizás porque sabríamos la hora exacta de la llegada de Mazón al Centro de Emergencias y quizás no coincide con la hora de la famosa imagen de Mazón entrando al Cecopi”, ha añadido.

Asimismo, ha acusado a los responsables del PP de "tejer una telaraña de ocultación de información por la vía oficial y transparente de las Corts, porque saben que podría tener consecuencias judiciales". "Todos son cómplices de la negligencia de Mazón”, ha valorado Baldoví y ha aseverado que Compromís no se va a quedar "de brazos cruzados y llevaremos este tema a la justicia, presentaremos un recurso al TSJ para defender la transparencia y para dar a conocer toda la verdad de lo que pasó el 29 de octubre",. "Los valencianos no nos merecemos un gobierno tan opaco, tan negligente e incompetente”, ha sentenciado.

