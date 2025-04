La jueza cita al exjefe de Bomberos y al presidente de la CHJ como testigos

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; o el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, deberán comparecer en el juzgado de instrucción de Catarroja como testigos, aunque rechaza que acudan como investigados. Al menos, de momento.. Es una de las consecuencias de los seis autos dictados por la jueza que investiga la causa de la dana este jueves, una citación sobre tres cargos señalados por el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.

Polo, Suárez y Basset son tres de los responsables que estuvieron en el Cecopi el 29 de octubre y sobre los que Argüeso, en su declaración frente a la jueza, había apuntado responsabilidades aquel día tanto por la falta de información como por la toma de decisiones llevadas a cabo. Junto a los tres, la jueza también ha citado a otros siete cargos que estuvieron en el Cecopi la tarde de la catástrofe, la mayoría de Emergencias de la Generalitat, así como a la comisaria jefa de la Policía Autonómica y a la comisaria de Aguas de la CHJ.

En concreto, de la Administración autonómica la jueza llama para que comparezcan la jefa de servicio del 112, Inmaculada Piles; la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca, el director general de Emergencias, Alberto Martín Moretilla, al director de la SGISE, Raúl Quiles; y la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís (hoy en la Vicepresidencia Segunda de Gan Pampols). A ellos se suma la citación a las alcaldesas de Paiporta y Catarroja, Maribel Albalat y Lorena Silvent; y al de Sedaví, José Cabanes.

En otros dos autos, la magistrada ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical, respectivamente, previo pago de sendas fianzas de 6.000 euros. La misma cuantía impone en un cuarto auto a un particular para permitirle que ejerza la acusación popular, tras admitir su querella exclusivamente respecto de los dos investigados actualmente en la causa, el ex secretario autonómico y la ex consellera de Justicia e Interior, e inadmitirla en relación al presidente de la Generalitat, dada su condición de aforado.

El quinto auto desestima un recurso de reforma contra la decisión de la juez de denegar la obtención indiscriminada de los audios de las llamadas de auxilio al 112 por su afectación al secreto de las comunicaciones, mientras que el sexto deniega la solicitud de investigación realizada por la defensa de la exconsellera sobre filtraciones a los medios del acta notarial que aportó en el juzgado y que incluía un listado de llamadas de su teléfono móvil.