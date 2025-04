El PP entierra en las Corts los planes del PSPV contra la prostitución

Hubo un tiempo en el que parecía que las Corts sacaría adelante una ley que multara el consumo de prostitución. Pese a los recelos y posibles modificaciones, los primeros pasos se dieron con unanimidad. Era noviembre de 2023. Estos cambios, vía enmiendas, se debían debatir primero en marzo, luego en junio y ahora, un año después, no solo se mantienen sin fecha, sino que la posibilidad parece totalmente enterrada. Así quedó patente este martes en la Comisión de Igualdad de las Corts, donde además la fractura que vive la política valenciana afectó a uno puntos básicos que, Vox aparte, habían unido a PP, PSPV y Compromís: el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

Por partes, PP y Vox rechazaron una moción del PSPV en la que solicitaba "aprobar las modificaciones legislativas relativas a la ley de espectáculos y carreteras, con el fin de que se sancionen a aquellos locales 'con luces neón' que bajo la apariencia de la práctica de otra actividad, explotan sexualmente a las mujeres en su interior". Estos cambios normativos llevan pululando por el parlamento autonómico desde otoño de 2023, propuestos por los socialistas y aceptados inicialmente por todos los grupos, y con una prórroga de su periodo de enmiendas desde marzo del año pasado.

Una Proposición No de ley no tiene efectos legales, de hecho, no tumba la tramitación citada, pero sí que son una declaración de intenciones políticas que muestran que lo que hace año y medio pudo ser ahora está prácticamente enterrado. La clave está, sobre todo, en el PP que hasta la fecha había mostrado una posición ambivalente al respecto, marcando como prioridad que se aprobara a nivel estatal una ley contra el proxenetismo y la trata, que no llega. Sin embargo, su voto de este miércoles evidencia que su postura ahora mismo es lejana a sacar adelante cualquier cambio legislativo en este sentido.

La diputada del PSPV, Rosa Peris, habla durante la Comisión de Igualdad, este miércoles en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Es más, la intervención de la diputada del PP en este sentido, Verónica Marcos, fue dura, muy dura, contra el PSPV y su portavoz, Rosa Peris, acusándole de "blanquear" escándalos vinculados con miembros de la formación y el supuesto desvío de fondos a la contratación de trabajos sexuales como el caso del llamado 'Tito Bernie' o el 'caso Koldo'. "Son puteros con el dinero público", le espetó. "Ha sobrepasado todos los límites", le reprochó Peris que contratacó asegurando que Marcos no podría "poner la mano en el fuego" por sus compañeros en el PP y que ve "la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio".

Choque por el pacto

Las chispas de este roce prendieron sobre un terreno que hasta la fecha se había mantenido de cortafuegos entre los dos grandes partidos: el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, aprobado en 2017 por todos los grupos en las Corts (no estaba Vox) con una vigencia de cinco años, por lo que está caducado desde 2022. Su renovación y complemento con medidas de "lucha contra la prostitución" era, de hecho, el primer punto en la moción del PSPV, rechazada por los 'populares', oponiéndose por primera vez a algo relativo a la reedición de este acuerdo.

"En lo que llevamos de legislatura, hemos pedido en diferentes ocasiones que se renovara el pacto, el PP ha puesto excusas, ha pedido tiempo, pero nunca se ha opuesto", incidió Peris para quien los 'populares' se han quitado "la careta" tras su acuerdo con Vox para los Presupuestos. No obstante, Marcos reivindicó que el Consell sí que está trabajando para impulsar un nuevo pacto, que ha puesto en marcha "cinco comisiones" donde ha incluido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que se irá más allá de la primera edición.

La dificultad de llegar a pactos hizo que en la comisión solo saliera adelante una de las cuatro mociones: la del PP que, eso sí, recibió unanimidad. Esta es para pedir que se establezca una indemnización a las mujeres víctimas de delitos sexuales cuyos agresores hayan salido prematuramente de la cárcel por la ley del solo sí es sí. No fue aprobada la PNL de Vox para pedir la eliminación de los informes de impacto de género de las leyes, una propuesta que contó con el rechazo de los 'populares' que todavía mantienen cierta distancia con los voxistas en temas de igualdad.

Suscríbete para seguir leyendo