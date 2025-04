Sanidad lleva casi año y medio sin convocar la bolsa de trabajo

La Conselleria de Sanidad ha publicado el listado de la bolsa de empleo que regirá las contrataciones en el sector. Sin embargo, los sindicatos aseguran que la comisión central de la bolsa de trabajo, el lugar donde se plantean y se debaten cambios en la gestión de la bolsa de trabajo, no se reúne desde enero de 2024 lo que impide debatir o introducir mejoras en la gestión de las contrataciones.

Los sindicatos aseguran que los problemas puntuales que surgen en la gestión se resuelven en las comisiones territoriales, que sí se están celebrando cada tres meses, pero que la ausencia de convocatoria de la comisión central impide establecer mejoras. Es más, tanto Satse como UGT, CCOO y CSIF aseguran que la Conselleria de Sanidad "no nos convoca ni nos tiene en cuenta" y que las decisiones y cambios se establecen "a golpe de decreto".

Uno de los sindicatos más críticos con la falta de convocatoria de la comisión central de la bolsa de empleo es la CSIF, ya que aseguran que hay mejoras "que necesitan ser debatidas ya" como "que en los méritos se tenga en cuenta la puntuación por días trabajados y no por meses trabajados, que es como consta en la actualidad" o que se incluyan más actualizaciones de la bolsa al año. Y es que Sanidad puso en marcha en diciembre del 2021 un nuevo procedimiento para que las listas de empleo temporal permanezcan abiertas de manera permanente y aquellas personas que deseen inscribirse puedan presentar una solicitud telemática en cualquier momento del año. Sin embargo, una vez al año se actualizan y publican. Desde Satse y UGT también son partidarios de incluir más actualizaciones de la bolsa de empleo al año. "Si la conselleria no ha convocado aún la comisión central es porque el personal que debe hacerlo está desbordado de faena, pero saben que deben convocarla y esperamos que sea en breve", explican desde UGT, algo que también defienden desde CCOO.

Para la CSIF la demora en la convocatoria no es un tema baladí, ya que entre los cambios que quieren plantear también está "que no se puede pasar de forma directa de una categoría a otra porque en la actualidad hay que esperar 5 años para que no te penalicen... Eso es un despropósito porque se penaliza a las categorías donde no hay personal. Esta normativa se ha quedado obsoleta y necesita cambios de forma urgente", explican.

Entre las cuestiones que Csif ha llevado ya a la mesa en varias ocasiones también figura el personal de salud pública, que actualmente tiene una dependencia provincial, con respecto de bolsa, en muchas de sus categorías y exigimos "que sea departamental, igual que los estatutarios, ya que por tema de conciliación, vida laboral y familiar es muy complejo cuando la persona se apunta a una bolsa de empleo temporal y la pueden llamar desde cualquier punto de la provincial. Queremos que se haga una selección mucho más cerrada a nivel departamental y creemos que es importante porque el personal de salud pública está abandonado. Los integraron dentro de la conselleria, pero como tienen un régimen distinto se ven agraviados y deben ser considerados igual que el resto de personal del sistema sanitario".

Una selección "poco transparente"

Una de las cuestiones que generó más controversia en su día fue el decreto para la selección del personal temporal para los puestos A1 y A2. Desde UGT y también desde el CSIF lamentan un sistema "poco transparente" con el que no están de acuerdo. "Este decreto de bolsa no fue lo suficientemente negociado y no era necesario. La realidad es que no se negocia nada y los cambios se adoptan pro decreto ley y eso implica que los sindicatos se quedan sin margen de maniobra y todo pasa a tener debate y gestión política", explican desde UGT. Desde el CSIF, por su parte, puntualizan: "Nosotros pedimos saber la puntuación de cada una de las partes, ya que incluían una entrevista personal que puede ser muy subjetiva. Pero no hubo manera y el sistema es opaco".

