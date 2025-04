El valenciano que ha conocido siete papas

El sacerdote de Manises e historiador de la Iglesia, Vicente Cárcel Ortí, que el próximo 4 de julio cumplirá 85 años, es la memoria valenciana en Roma. Llego a la ciudad eterna hace 57 años para sumergirse en el estudio de los Archivos Vaticanos, una tarea que aún prosigue pese haber publicado ya tres libros sobre las relaciones entre la Iglesia y España durante el largo pontificado del papa Pío XII (1939-1958). Precisamente el papa Pacelli fue el primero de los 7 pontífices que ha conocido, "y ahora voy a por el octavo", bromea desde su habitación en el Pontificio Colegio Español de San José en Roma en conversación telefónica con Levante-EMV.

Cárcel Ortí es el vicario episcopal personal del arzobispo de Valencia para los sacerdotes valencianos residentes en Roma, una comunidad que en los últimos años oscila entre las 12 y las 14 personas, la mayoría de ellas estudiantes de grado o doctorado de las distintas universidades pontificias. De los siete últimos papas, Cárcel Ortí ha tenido una relación más próxima con Benedicto XVI, del que guarda con cariño un libro dedicado por el propio Ratzinger con su puño y letra, y con Francisco de quien recuerda que en el trato directo "era cercano como un cura de pueblo y tenía muy buen humor".

El vicario episcopal personal de arzobispo de Valencia para los sacerdotes valencianos en Roma, Vicente Cárcel Ortí, junto a una foto del papa Francisco en el Pontificio Colegio Español de San José en Roma. / Delegación Medios de Comunicación Arzobispado de Valencia

Bergoglio: "Yo conozco València"

De esa proximidad, revive que en la cena posterior a una misa oficiada por Bergoglio, "al decirle yo que era de València, el me respondió que conocía la ciudad y que incluso había oficiado una misa en julio de 2006 en la parroquia del Santo Ángel Custodio de la calle Salamanca cuando aún era el cardenal arzobispo de Buenos Aires". Fue en el marco del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió su antecesor, Benedicto XVI.

A Pío XII, de quien dice "que fue una figura clave para la historia de la Iglesia en España", lo conoció incluso antes de cantar misa en 1963. Tenía 18 años y todavía era estudiante del Seminario de Moncada, cuando junto a sus compañeros de promoción visitó el Vaticano en julio de 1958. Recuerda con emoción que el papa Pacelli, que fallecería tres meses después, les dio su bendición. En junio de 1960 volvió a la basílica de San Pedro como parte de la delegación valenciana que participó en la canonización de San Juan de Ribera por parte del papa Juan XXIII. A los siguientes ocupantes del trono de San Pedro, salvo el breve Juan Pablo I, los conoció también en persona al acompañar a los seis últimos arzobispos de València en sus visitas a Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

La colonia romana de religiosos valencianos En estos momentos son 12 los sacerdotes valencianos que viven en Roma. Cuatro de ellos, que han tenido o tienen relación con el Vaticano, residen en la ciudad del Tíber la mayor parte del año. Aunque el decano de la colonia romana de religiosos valencianos es el historiador Vicente Cárcel Ortí, que lleva dos terceras partes de sus casi 85 años en Roma, el valenciano con más mando en la ciudad de los papas es José Jaime Brosel Gavilá, natural de Alfara del Patriarca y actual rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma y también canónigo de la basílica papal de Santa María la Mayor, donde será enterrado Francisco este sábado. Al servicio del Vaticano como Oficial del Dicasterio de los Textos Legislativos trabaja desde hace años el presbítero Francisco Vinaixa Monsonís, nacido en València. El cuarto cura valenciano que reside en Roma es Alejandro Cifres Giménez, quien hasta que se jubiló por edad como jefe del Archivo Histórico de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha estado tres décadas al servicio de la Santa Sede, pues también ha sido consultor del Dicasterio de las Causas de los Santos. Los otros ocho son alumnos de grado y doctorado que este curso estudian en las distintas universidades pontificias como la Gregoriana, la Lateranense, la Salesiana, o la Academia Alfonsiana y el Instituto Agustiniano.

"No te fíes de ninguna quiniela, jamás aciertan"

Sobre el cónclave que debe elegir al nuevo papa, Cárcel Ortí, rehúye cualquier pronóstico y, además, da un consejo: "no te fíes de ninguna quiniela, jamás aciertan". De las siete fumatas blancas que ha vivido recuerda que "la sorpresa" ha sido el denominador común de casi todos los cónclaves. "Salvo el caso del cardenal Ratzinger, que casi todos coincidían en que iba a ser el futuro Benedicto XVI y fue elegido en primera vuelta, la mayoría de cónclaves han sido una incógnita. Nadie se esperaba que el cardenal Roncalli iba a ser Juan XXIII, ni el cardenal Wojtyla sería Juan Pablo II, ni por supuesto que el cardenal Bergoglio iba a ser papa", apunta.

Sara Fernández

En este sentido, recuerda que "El Corriere della Sera, el periódico italiano con más prestigio, llegó a publicar en el cónclave de 2013 hasta 30 perfiles de posibles papables, que uno diría 'con 30 seguro que aciertan', pero ni siquiera así porque se dejó fuera a Bergoglio".

No obstante, pese a que insiste en que "nadie sabe lo que va a pasar en el cónclave", no es ajeno a la expectación que genera y cuenta la peripecia vivida en el vuelo a Roma por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, uno de los cuatro papables españoles que participará en la votación de la Capilla Sixtina."Omella, que se aloja aquí, en el Pontificio Colegio Español de San José en Roma, me contó anoche tras la cena que al saberse que en el avión iba un aspirante a papa fueron tantos los pasajeros que se levantaron a saludarle y a pedirle hacerse una foto con el, que una de las azafatas salió en su rescate invitándole a ocupar un asiento en primera clase que había quedado libre, así que 'mira por donde, por fin he viajado en primera', me dijo bromeando".