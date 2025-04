Los valencianos esperan casi un año en recibir la ayuda de la dependencia

Solicitaron cualquiera de las ayudas que incluye la cartera de servicios de la ley de Dependencia (ayuda de cuidador no profesional, asistente personal, prestación vinculada al servicio, plaza en una residencia o en un centro de día...) pero esperan casi un año (312 días de media) para recibir la atención solicitada. Hasta que ese momento llega, forman parte de la lista de espera.

Y en esa situación hay 16.635 personas en la Comunitat Valenciana (el 3,95% de su población potencialmente dependiente), según datos sobre la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) avanzados por el Ministerio de Derechos Sociales en el Imserso. De hecho, la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía con mayor número de personas en la lista de espera de dependencia.

Por debajo de la media

No obstante, la demora está por debajo de la media, ya que las personas dependientes tienen que esperar 312 días para recibir atención en la Comunitat Valenciana frente a los 338 días de media en España.

En el conjunto de España, un total de 182.532 personas están en la lista de espera de dependencia en España, lo que supone un 9,4% menos en el último año, al compararse con cifras de marzo de 2024. Las personas dependientes tienen que esperar 338 días para recibir atención, 10 días más respecto al año pasado.

Estas cifras se han dado a conocer en rueda de prensa por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quién ha presentado el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), iniciativa en la que se ofrecerán y analizarán trimestralmente los principales datos sobre el sistema.

En concreto, Martínez ha detallado que, a 31 de marzo de 2025, la lista de espera se ha reducido en 18.832 personas respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una disminución del 9,4%. Además, se trata de 4.426 personas menos que en febrero de este año, lo que implica un descenso del 2,4%.

Y con datos "maquillados"

Ahora bien, la UGT lleva más de un año denunciando que los datos "oficiales" que aporta la Conselleria de Servicios Sociales y a los que hace referencia el ministerio "no son reales", ya que "el truco consiste en no validar los expedientes ya que hasta que no se validen no forman parte de la lista de espera". Desde UGT afirmaban a principios de abril de este año que "hay más de 12.000 expedientes ocultos y pendientes de validar" lo que duplicaría la lista de espera. "Por criterio interno, los expedientes de la dependencia sólo se incorporan a la estadística del sistema cuando son validados y no cuando se registra la solicitud en los ayuntamientos. Por lo tanto, las personas con solicitud registrada, pero sin validar no engrosan la lista de espera de la dependencia que publica mensualmente la Consellería. Esta práctica de maquillaje denunciada por este sindicato ha sido confirmada por el Síndic de Greuges que, en su último informe, se refiere expresamente a los retrasos en la validación de solicitudes", explican desde UGT.

Además, y según datos del XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, nueve valencianos fallecen cada día esperando una ayuda de la Dependencia que no llega. Al menos, eso fue lo que ocurrió el año pasado, ya que 2024 registró que 3.406 personas fallecieron esperando la prestación que habían solicitado en la Comunitat Valenciana.