El Gobierno muestra tranquilidad ante la declaración del presidente de la CHJ

Tranquilidad en el Gobierno de España ante la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en la investigación judicial por la dana del 29 de octubre que provocó 228 fallecimientos. La citación de la jueza a Polo para declarar como testigo no altera el discurso del Ejecutivo central, que no solo remarca que entra dentro de la "normalidad" del proceso, sino que reivindica la "contundencia de los autos" de la instructora "en señalar la responsabilidad de la Generalitat" en la emergencia para justificar esa "tranquilidad".

La normalidad es un concepto difícil de amarrar porque depende de la subjetividad de cada quien. Para ello, no obstante, siempre ayuda la tradición y los antecedentes. Y para Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, la citación a Polo, junto a otros 12 cargos de Emergencias, alcaldes y el exjefe de bomberos, por parte de la jueza es algo "normal" dentro del proceso judicial, como no lo es, ha indicado, que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no se quede a todo el congreso de su partido a nivel europeo cuando se celebra en el territorio que gobierna o que se haya dejado de celebrar una jornada en las Corts que acumulaba más de 30 años de edición por parte de todos los partidos.

Por partes, Morant ha remarcado que la llamada a declarar a Polo entra dentro de la "normalidad" como en "cualquier caso de la justicia" donde se cita "a todo aquel que pueda aportar alguna información de interés". "Y la Confederación Hidrográfica del Júcar puede aportarla", ha señalado, recordando que también se ha citado en la misma línea a varias víctimas, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, mientras que los únicos investigados ahora mismo son Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

Morant ha expresado esta "tranquilidad" incidiendo en que está "todo registrado" respecto a la actuación de la CHJ o la Aemet, organismos dependientes del Estado. "Están todas las comunicaciones", ha explicado contraponiendo este registro con la falta de las grabaciones del exterior del Palau el 29-O o la lista de llamadas del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, aquella tarde y recordando que también está registrado "que se retiraron las brigadas que tenían que vigilar los caudales del barranco del Poyo", apuntando a la responsabilidad de la Generalitat en esta.

Esta "normalidad" en la citación a Polo (y otros 12 testigos como altos cargos de Emergencias o el exjefe de bomberos, José Miguel Basset) la ha contrapuesto con la "contundencia de los autos en señalar la responsabilidad de la Generalitat". "Parecía que eran los únicos que no se estaban enterando de nada en la Comunitat Valenciana", ha expresado la dirigente socialista parafraseando las resoluciones que está emitiendo la jueza que ha alertado de la "pasividad" de la Administración autonómica ese día o que el Cecopi pareciera una "burbuja aislada del mundo exterior".

Así, para Morant, el SMS de Argüeso el 29-O alertando de que los barrancos estaban "a punto de colapsar" supone "una prueba de la inactividad de todo el Consell" por lo que ha dicho que más allá de las resoluciones judiciales que haya en la causa, "también tiene que haber una depuración de responsabilidades políticas". En esta, ha dicho que ya "no nos vale solo con Pradas y Argüeso" (los dos fuera del Consell), "ni solo Mazón", sino que se tiene que ir "todo el PP" porque son "cómplices de esta tragedia" como demuestra, en su visión, que el 'president' no se quede a todo el congreso del PP europeo en València.

Sin 25 d'Abril

Esa "anomalía" también la ha señalado la líder de la federación valenciana de los socialistas en la protesta que el partido ha organizado a las puertas de las Corts. Este viernes es 25 d'Abril y desde 1994 se venía celebrando un acto institucional organizado por la cámara. Hasta este año. La presidenta del parlamento, Llanos Massó, de Vox, y el PP han decidido que no habría acto dada la crispación política, aunque para Morant hay algo más y es la situación de Mazón que ha "regalado todo" a la ultraderecha, incluida, una celebración del autogobierno en la que Vox no cree.

"Esta es una crisis institucional en la que el principal culpable es Mazón", ha reiterado Morant, rodeada de los principales cargos del partido que han secundado la protesta con una pancarta: "764 anys d'història, 2 anys de vergonya" (por el tiempo que lleva Vox al frente de la institución). De hecho, la cita se ha quedado en una concentración con declaraciones porque a los socialistas les han negado una de las salas de la cámara donde preveían celebrar este acto. "Nos han expulsado de las Corts", ha sentenciado la líder socialista.

