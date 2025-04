Alerta máxima por el apagón de los semáforos en València

El apagón eléctrico generalizado en toda España ha provocado el caos en València desde el mediodía. El corte de suministros eléctricos ha afectado a los servicios esenciales de la ciudad, coincidiendo con la festividad de Sant Vicent.

Una de las principales preocupaciones desde el primer momento está en las carreteras, ya que prácticamente la totalidad de los semáforos de la ciudad han dejado de funcionar, creando situaciones muy peligrosas tanto para los conductores como para los peatones.

Durante el paso de las horas, miles de valencianos han debido recurrir al uso de coches ante la paralización del transporte público, dejando momentos de nerviosismo y caos en el tráfico ante la falta de semáforos, que han creado varios puntos conflictivos, principalmente en los grandes cruces de la ciudad.

Por su parte, muchos peatones han tenido que cruzar por las principales vías de la ciudad, evitando los coches y arriesgando su propia integridad física. "No hay ni un semáforo en toda la avenida. No hay policía para regular el tráfico. Esto está siendo un caos, la gente está cruzando jugándose la vida y los coches y autobuses no saben si avanzar o parar", explica una guía a Levante-EMV.

Ante esta situación, las autoridades instan a evitar el mayor número de desplazamientos posiblepara reducir el riesgo de accidentes, hasta que se reestablezca el servicio eléctrico. "Rogamos precaución y evitar desplazamientos innecesarios", ha comunicado la alcaldesa de València, María José Catalá, a través de sus perfiles en redes sociales.