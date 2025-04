Todas las unidades policiales activadas para prevenir pillaje y vandalismo

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han activado a todos los agentes de las unidades de Seguridad Ciudadana, incluidas las especializadas en el mantenimiento del orden público, para garantizar la seguridad en las calles no solo de Valencia, sino del resto de núcleos urbanos. Así lo han indicado ambos cuerpos policiales a través de sus redes sociales. De momento, no está habiendo incidentes, ni en València ni en otros puntos, pero la principal preocupación es custodiar aquellos establecimientos que no hayan podido cerrar mecánicamente sus puertas o cuyos sistemas de cierre se hayan visto afectados tras el apagón, así como proteger las zonas que aún no han logrado que se restablezca la electricidad.

En toda España, son 15.000 agentes de cada uno de los cuerpos los que estan reforzando la seguridad en las calles, y hay unidades de reserva en alerta, por si fuera necesaria su intervención.

En este sentido, la Guardia Civil ha informado, además, de que se han puesto en marcha controles, sobre todo en los accesos a los grandes núcleos urbanos, en los que participan tanto las unidades de seguridad ciudadana como las de Tráfico.

Especial atención durante la noche

Fuentes consultadas por Levante-EMV, han informado de que, en el caso de la Policía Nacional, se decidió restringir las patrullas en circulación durante las primeras horas de la emergenia y acudir únicamente a los servicios demandados por la población. Se trataba, en ese momento, de economizar recursos, dado que se desconocía cuánto tiempo se iba a tardar en restablecer el suministro eléctrico. En cualquier caso, esa situación varió en cuanto se dispuso de todas las unidades alertadas para esta nueva emergencia. Además, la Jefatura Superior de Policía de València puso en marcha un plan para garantizar el suministro de carburante para sus coches patrulla, tanto los 'zetas' como los furgones de la unidad de intervención, concertando el servicio con determinadas gasolineras.

Con la llegada de la noche, se ha previsto incrementar la vigilancia en zonas comerciales y polígonos industriales e incrementar el control y la vigilancia en infraestructuras críticas para evitar, por un lado, posibles robos, como los que se produjeron durante los primeros días de la dana, favorecidos por la falta ed electricidad en las zonas cero, y por otro, sabotajes o actos subversivos contra instalaciones sensibles o de alto riesgo.

Vigilancia en el ciberespacio

Además, están en alerta todas las unidades especializadas en ciberseguridad, tanto las de los dos cuerpos policiales, como las dependientes del CNI y de la inteligencia militar, ante la posbilidad de que el apagón pueda ser utilizado como puerta de acceso para comprometer la seguridad nacional en todo su amplio espectro, desde los organismos públicos a las empresas privadas, entre ellas todas las financieras.

Los especialistas tienen asignada la función de contener cualquier tipo de ataque, o de revertir los que se produzcan, y de identificar la procedencia de cada una de las amejnazas potenciales.

De momento, la situación parece bajo control, principalmente en lo que a la seguridad ciudadana se refiere, aunque la instrucción es evitar desplazamientos y mantenerse en los domicilios en la medida en que no sea absolutamente necesarios salir.