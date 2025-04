Una guía narra el caos que se está viviendo en València: "La gente está cruzando jugándose la vida"

Un apagón eléctrico ha dejado sin luz a prácticamente toda España. Este corte de luz ha afectado a casi la totalidad de la peninsula: València, Madrid, Barcelona, Sevilla y hasta Portugal y Andorra. Por su parte, Baleares y las Islas Canarias no se han visto afectadas por el apagón generalizado de suministro eléctrico porque están conectadas de forma diferente a como lo está la península, ya que son independientes de éste.

Según Red Eléctrica este apagón masivo en España se debe a una caída global de la red nacional. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) está estudiando también la situación del apagón por si fuera un ciberataque. De momento no tienen una conclusión.

En València, el corte de luz ha pillado por sorpresa a la ciudad y con el apagón ha caído la red de metro y trenes, y servicios como Internet. Además, por el momento se ha notificado que medio centenar de personas se encuentran atrapadas en ascensores. Los semáforos de la ciudad también se han apagado, y el caos se ha adueñado en el tráfico de sus avenidas y calles.

Caos en la red de metro por el corte de suministro

Una guía ha narrado para Levante-EMV el caos que se está viviendo en València: "Estamos cruzando la avenida del Puerto, y no podemos conducir a una velocidad normal porque estamos improvisando. No hay ni un semáforo en toda la avenida. No hay policía para regular el tráfico. Esto está siendo un caos, la gente está cruzando jugándose la vida y los coches y autobuses no saben si avanzar o parar. Según tengo entendido, los autobuses de línea permanecen parados".