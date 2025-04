La luz ha regresado al 25 % de la C. Valenciana, según el Consell

La situación en la C. valenciana se está restableciendo pero a un ritmo lento. Según la información que acaba de facilitar el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el restablecimiento eléctrico se encuentra entre un 20 % y un 25 %, en una información facilitada cerca de las 19.30 horas.

Según Valderrama, se ha constituido un gabiente de crisis, con Mazón al frente desde el Palau de la Generalitat, que está en contacto también con el Gobierno de España. El jefe del Consell está con los vicepresidentes Gan Pampols y Susana Camarero, además del conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Mazón ha pedido al ministro del Interior, Grande Marlaska, la activación de las fuerzas de seguridad del estado (Guardia Civil y Policia Nacional) y su coordinación con las policías locales para garantizar la seguridad de los municipios donde no se restablezca la energía en las próximas horas. El conseller también ha referido el "contacto permanente" con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también conectada telemáticamente al Cecopi.

"Es un proceso lento, lleva un protocolo, y en las ultimas horas ha ido avanzando en municipios como l'Eliana, Torrent, Castelló, Sant Vicent, o determinados barrios de Valencia. Será paulatino y no sabemos qué duración tendrá", ha señalado Valderrama.

El conseller titular de las emergencias ha pedido "tranquilidad y calma a la ciudadanía". "Que sigan cumpliendo las normas: preservar baterías, solo desplazamentos estrictamente necesarios, y cuando llamen al 112 que sea con emergencias en curso, no para preguntar cuando volverá la luz", ha pedido.

Pocas incidencias

Valderrama también ha explicado que salvo algunas incidencias en ascensores, apenas ha habido incidentes hasta el momento.

Además, ha aclarado que se ha pedido la activación de la UME, especialmente para garantizar el sumunistro de combustible a los hospitales, esencial para mantener los grupos electrógenos en marcha. También ha señalado que es fundamental asegurar que "las ambulacias puedan repostar".

También se han activado a los bomberos forestales de la Generalitat, para facilitar grupos electrógenos a las instalaciones donde sea necesario.

De momento, la Generalitat sigue pendiente de la evolución de la situación, pero no han solicitado la declaración de emergencia 3. No significa que no vayan a hacerlo, han aclarado.