El apagón me ha costado dinero: ¿cómo puedo reclamar?

Una cosa es verse afectado por el apagón que dejó a oscuras a todo el país y otra muy distinta que este hecho haya afectado al bolsillo. Quien tenía un viaje contratado, o una lavadora en marcha que ahora no funciona, e incluso quien ha tenido que tirar a la basura alimentos descongelados o que ya no se pueden consumir porque no se ha podido mantener la cadena de frío de forma adecuada ¿pueden exigir una reclamación?, ¿pueden pedir ser indemnizados? Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana explican los pasos a seguir aunque recalcan que la clave para recibir o no indemnización depende de la causa del apagón eléctrico, algo que aún está por determinar.

Así, si el apagón se debió a "una causa de fuerza mayor o a causas ajenas a la producción, distribución o comercialización de electricidad, no corresponderían compensaciones o indemnizaciones por la interrupción del servicio eléctrico". Eso significa que la posibilidad de un ciberataque (o causa similar) impide indemnización alguna.

Ahora bien, si la falta de electricidad se debió a una causa distinta (avería, problemas técnicos...) se prevé un sistema de compensación automática por interrupciones del suministro eléctrico, cuya cuantía se calcula según el tiempo que el servicio ha estado interrumpido y que se aplicará en el primer trimestre del año siguiente. "No obstante, se trata de compensaciones simbólicas que no cubren los perjuicios reales que muchas familias pueden haber sufrido, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad", explican desde la Unión de Consumidores.

Dos jóvenes consultan el móvil ayer en la estación Joaquim Sorolla, afectadas por el apagón. / Germán Caballero

La compensación por fallos eléctricos no la paga el consorcio, sino que la cubre la póliza de seguro del hogar o, en ciertos casos, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). El consorcio gestiona los bienes comunes, y la electricidad en una vivienda es responsabilidad del propietario o arrendatario, no del consorcio.

Por ello, desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana aconsejan a las personas consumidoras revisar con detenimiento las condiciones de sus seguros del hogar e, incluso, los servicios adicionales que estuvieran abonando en su factura eléctrica (servicios de urgencias eléctricas, reparación de electrodomésticos, etc.) "En algunos casos, estos incluyen coberturas específicas para daños derivados de apagones, como la pérdida de alimentos refrigerados o averías en electrodomésticos. Es fundamental conocer bien las cláusulas de la póliza, ya que algunas compañías ofrecen coberturas más amplias que otras", explican.

Fotografías de los alimentos y tickets de compra

Aunque el tiempo sin electricidad ha sido distinto en las distintas ciudades y localidades afectadas, es posible que los alimentos del frigorífico y el congelador hayan podido verse afectados. Por ello, conviene consultar la póliza del seguro para comprobar cuál es el plazo mínimo establecido para comprobar si podremos reclamar estos daños en caso de haberse producido. "Conviene, en todo caso, realizar fotografías, hacer un listado de alimentos dañados y su importe, y, si es posible, aportar tiques de su compra o sustitución", recalcan. Y añaden: "Para el caso de que no hayan sido dañados, también sería conveniente, por precaución, identificarlos y consumirlos paulatinamente, ante la posible rotura de la cadena de frío que se haya podido producir en los alimentos refrigerados y congelados, especialmente, si hemos abierto varias veces la puerta del electrodoméstico".

Electrodomésticos y sobretensión

Además, si el apagón o el restablecimiento de la electricidad ha producido daños a los electrodomésticos conectados, por ejemplo, por una sobretensión, etc…, "conviene solicitar a la compañía aseguradora la revisión y reparación del electrodoméstico, a fin de comprobar la cobertura por el seguro de estos daños o la reclamación a la empresa comercializadora o distribuidora, si la avería hubiera sido motivada por esta causa".

Transportes: sí devolución del billete, pero sin indemnización por perder los enlaces

Por lo que se refiere a la suspensión de los transportes, especialmente por ferrocarril y en avión, desde la Unión de Consumidores recuerdan que si el trayecto no se ha realizado (todo o en parte) se podrá solicitar la devolución de los importes del billete o, en su caso, realizar un cambio para viajar lo antes posible, "teniendo además la obligación la compañía de transporte de procurar alimentos, bebidas y alojamiento necesarios hasta la finalización del trayecto". No obstante, si la causa de no poder viajar es ajena a la empresa de transporte, esta "no estará obligada a indemnizar por la pérdida de enlaces con otros medios de transporte o por los daños y perjuicios sufridos por no haber realizado el trayecto en el tiempo establecido".

Devolución y cambio de los billetes de Renfe Los viajeros afectados por la falta de suministro eléctrico podrán solicitar la devolución y cambio sin coste en los canales de venta de Renfe. Tienen que solicitar la devolución a través del mismo medio que utilizaron en la compra del billete. En la web de Renfe (www.renfe.com), en la app Renfe, a través de venta telefónica en el 912 320 320, en taquillas y máquinas autoventa de las estaciones, en agencias de viajes o en puntos de venta internacional.

Entradas y eventos programados

Por último, y por lo que respecta a la falta de realización de eventos contratados o visitas programadas (cines, teatros, museos, recorridos turísticos, etc.), las empresas deberán reintegrar la totalidad del importe, incluyendo gastos de gestión, en la misma forma de pago que la que se hizo el abono de las entradas.

Telefonía e internet

Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, solicitan también a los operadores de la red eléctrica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una completa exhaustiva de las causas del apagón y de la falta de cobertura y conexión a redes de telefonía e internet que también se han producido en diversas poblaciones y localidades, dada la importancia de que la ciudadanía pudiera estar debidamente informada en estas situaciones de emergencia, así como revisar los procedimientos de información y protocolos que pudieran aplicarse en estos casos.