El apagón eléctrico provoca una parálisis general y lleva a la C.Valenciana a pedir a la UME

A las 12:32 de este lunes, un apagón masivo dejó sin luz a toda España, Portugal, Andorra y sur de Francia. Una caída de la red eléctrica en toda la Comunitat Valenciana inutilizó servicios como los semáforos, internet, redes de telefonía móvil, ascensores, metro, tranvía, el sistema de ferrocarriles y hasta el agua potable y las depuradoras.

El corte de luz afectó durante gran parte del día a toda la península: València, Madrid, Barcelona, Sevilla y hasta Portugal y Andorra. Por su parte, Baleares y las Islas Canarias no se vieron afectadas porque están conectadas de forma diferente a como lo está la península. Según Red Eléctrica el apagón masivo en España se debe a una caída global de la red nacional. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) está estudiando también la situación del apagón por si fuera un ciberataque. De momento no tienen una conclusión y, según comunicó el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no descartan ninguna hipótesis.

El caos circulatorio se apoderó rápidamente de las grandes avenidas de València pese a las patrullas de policía local que organizaron los grandes cruces de forma manual. Las tiendas tuvieron que recurrir a métodos a la antigua usanza como realizar las cuentas a papel y boli o directamente cerrar la persiana ante los cortes de suministros. El apagón masivo también obligó a parar completo la industria y en concreto la planta de Ford Almussafes.

Una policía local controla el tráfico en una rotonda de València. / Germán Caballero

Una guía narró para Levante-EMV el caos que se está viviendo en València, con peatones arriesgando su integridad física: "Estamos cruzando la avenida del Puerto, y no podemos conducir a una velocidad normal porque estamos improvisando. No hay ni un semáforo en toda la avenida. No hay policía para regular el tráfico. Esto está siendo un caos, la gente está cruzando jugándose la vida y los coches y autobuses no saben si avanzar o parar. Según tengo entendido, los autobuses de línea permanecen parados".

Planes de Emergencias

A las 13:45 horas, la Delegación del Gobierno convocó el Cecop tras activarse el plan de emergencia nuclear por Cofrentes y una hora más tarde, a las 14:07, se decretó la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

La primera decisión del Cecopi, convocado a las 15:00 fue solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para garantizar el abastecimiento de los generadores eléctricos de los hospitales, que durante todo el día funcionaron sin problemas y permitiendo la operatividad en los centros sanitarios pese al apagón masivo. Unos 30 minutos después, Delegación del Gobierno ya había activado a los militares.

Pasajeros esperando en la estación de AVE de València. / Fernando Bustamante

Agua potable y depuradoras

El agua potable y la luz van de la mano. Por eso, el apagón provocó que muchísimas localidades tuvieran que emplear depósitos de agua a la espera de que volviera la luz, ya que la depuración estuvo parada durante varias horas, según informan las operadoras.

De hecho, en muchas localidades la policía tuvo que avisar puerta a puerta del corte del suministro de agua potable hasta que se restituyera la red eléctrica, de una manera similar a la que ya sucedió durante la dana del pasado 29 de octubre.

La central de Cofrentes, por su parte, activó el plan de Emergencia Nuclear Exterior (PEN) en su Situación 0 ante el apagón, aunque dispone de emergía eléctrica a través de sus propios grupos electrógenos para siete días, según informó Emergencias.

Varios turistas cruzan la carretera con el semáforo apagado en València. / M.A.Montesinos

Atrapados en la red ferroviaria y de metro

El apagón masivo que dejó a España y Portugal sin luz cortó en seco cientos de trenes que en ese momento circulaban por la península, entre ellos, muchos que se dirigían o salián de la C.Valenciana. Es el caso del tren Alvia que debía llegar a Alicante poco después de las 14 horas, pero que se quedó parado en Tarancón dejando atrapadas a cientos de personas durante unas 6 horas hasta que la Guardia Civil las pudo desalojar.

"Ha sido al poco de pasar Tarancón cuando el tren y todo se ha parado. Se ha ido la luz y nos hemos quedado tirados en medio de la nada", explicó un usuario. Al igual que en el tran Avlo, que se quedó atascado justo antes de llegar a València, el corte de suministro provocó momentos de tensión y mucho calor en el convoy. "Nos han traido agua y la Guardia Civil ha estado muy pendiente de nosotros pero ha sido una odisea", comenta Emilio, uno de los pasajeros, que ha ayudado a bajar al resto del pasaje desde el tren hasta los coches de la Guardia Civil.

Bares con iluminación de velas en València, ante el apagón eléctrico. / Fernando Bustamante

De igual manera, cientos de personas se quedaron atrapadas en la red de metro de València por el apagón masivo, que suspendió el tráfico en todas las estaciones. El Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) ha comunicado a las 15.22 horas que suspendía "los servicios ferroviarios de todas las compañías hasta nueva comunicación". Adif es el gestor de las líneas ferroviarias en toda España y su aviso supone que no cirularán trenes de ningún tipo: ni de Renfe, Ouigo o Iryo, que ofrecen los servicios de alta velocidad

Retorno del pulso eléctrico

Poco a poco la luz se fue restituyendo en Algunos municipios como Torrent, Sagunt, Paterna, Mislata o Burjassot en torno a las 17:30 de la tarde. Una hora más tarde el suministro eléctrico comenzó a volver en barrios de València como Campanar, Camins al Grau o Benimamet.

Un joven compra una bombona de butano ante el apagón eléctrico en València. / Germán Caballero

El caos en las calles, pese a que el Gobierno pidió limitar los desplazamientos, se fue ordenando poco a poco gracias a la restitución de los semáforos primero, y de la luz en las casas después. Por el momento se sigue sin conocer la causa que ha provocado un apagón masivo inédito en la historia de España, mientras se comienzan a contar las pérdidas económicas y materiales.