El Consell descarta pedir al Gobierno bajar el nivel de emergencia nacional

El Consell de la Generalitat no tiene intención de pedir con carácter inmediato el fin del estado de nivel 3 de emergencia, el que cede el control de la gestión a la administración central. Así lo ha explicado la portavoz del Consell, Susana Camarero, esta mañana tras la reunión del pleno del Consell donde se han abordado cuestiones ordinarias y también de la dana, con carácter extraordinario, además de hacer el seguimiento de las incidencias por el gran apagón que se produjo ayer.

Camarero ha justificado la no petición de la emergencia de interés nacional el pasado 29 de octubre y los días siguientes, con motivo de la dana, y sin embargo haberla pedido anoche, con una incidencia mucho menor. “Nada tiene que ver el apagón generalizado en todo el territorio [nacional] con la situacion de la dana”, despejó Camarero, que además opina que “lo normal es que hubiese sido el Gobierno” el que decretara este nivel de emergencia, por dos motivos: porque la afección era al conjunto del territorio y porque el origen de la emergencia fueron los operadores de redes nacionales, y los que tenían la información por tanto eran los responsables de la administración central.

Respecto a la tardanza en solicitarla (prácticamente los últimos, cerca de las 11 de la noche), Camarero señala que se esperó porque durante la jornada se estuvo recabando información, en el gabinete de crisis reunido para seguir la evolución. “El presidente dijo que en pocas horas se restablecía el sistema, y no fue tan pronto”, apunta Camarero. Esa tardanza en el restablecimiento hizo que finalmente se pidiera el paso del nivel 2 al 3.

Se pidió para “asegurar la coordinación de las comunidades autónomas”. Y también por ese fallo en las comunicaciones que todavía no está restablecido del todo. “Hubo un fallo global de comunicaciones de redes móviles y esto es decisivo. Nos falta información y sobre todo garantías de que no haya recaídas en el sistema. No ha vuelto la normalidad, es el Gobierno el que debe garantizar que no se vaya a repetir”, añade. Con todo, lo cierto es que entre el nivel dos (gestiona la autonomía con apoyo del estado) y el tres (el estado asume la gestión), no ha habido cambios en el despliegue de medios. En cualquier caso, la Generalitat no va a “pedir bajar el nivel hasta tener garantías de que no vuelva a producirse”.

La agenda del president

Este mediodía, el jefe del Consell tiene previsto visitar varios centros sanitarios, acompañado del conseller Gómez, que están teniendo problemas con las comunicaciones. Por tanto, el president no va a acudir a la inauguración que se celebra desde las dos de la tarde del Congreso del PP Europeo. “Acudirá al Congreso en algún momento pero la prioridad hoy es atender el apagón”, ha explicado Camarero. Cabe recordar que la presencia del president en el congreso era uno de los aspectos controvertidos del cónclave, con toda la polémica en torno a su gestión y las protestas que ya se están produciendo a las puertas de Feria Valencia.

En línea con esto, Mazón también ha dejado en el aire la misión comercial a Estados Unidos que tiene previsto iniciar mañana. “La agenda del president está sujeta a la evolución” de la crisis energética. “En función de si se establece la normalidad en las próximas horas y el estado garantiza que no se va a volver a producir la situación de ayer bajará el nivel”, ha concluido.