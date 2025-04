Directo: El PP Europeo celebra su congreso en València

El Congreso del PP Europeo comienza oficialmente este mediodía en València con una batería de asuntos trascendentales por tratar por parte de los conservadores de la UE pero con dos asuntos domésticos que marcan la cita: el apagón masivo vivido ayer en España y la coyuntura política con la que llega el anfitrión, Carlos Mazón, cuestionado por su gestión de una dana que dejó 228 muertos y de la que justo hoy se cumplen seis meses. Las asociaciones de víctimas han convocado varias protestas durante esta primera jornada del cónclave.

Esa delicada situación de Mazón hizo que el PP de Alberto Núñez Feijóo tratara de desviar la celebración del congreso a Madrid, pero finalmente se descartó esa opción. Aun así, se espera que el protagonismo del president sea muy reducido, con apenas un parlamento de dos minutos durante los discursos de bienvenida, que tendrán lugar a partir de las 14.00 horas. Además del jefe del Consell, tomarán la palabra el propio Feijóo y la alcaldesa de València, María José Catalá.

Será el reencuentro del líder nacional con el barón valenciano, con quien cerró filas a inicio de año pero de quien se ha ido distanciando conforme ha ido avanzando la instrucción judicial que investiga las 228 muertes de la dana.

También supondrá la primera visita, seis meses después de la riada, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a València. La anómala situación del PP en la C. Valenciana ha motivado también que la alemana no tenga previsto ningún acto relativo a la dana. Al menos, no está previsto. Lo más parecido a un gesto con los afectados ha sido la respuesta a la petición de asociaciones para mantener un encuentro con ellos, pero no será en València, sino en Bruselas, el próximo 13 de mayo.

Salvo las bajas que pueda causar el apagón eléctrico del lunes, que puede complicar a los asistentes su llegada a València, se espera que tomen parte en el congreso unos 1.700 delegados del PP europeo, que además de debatir y sentar sus bases sobre asuntos clave como la defensa comunitaria, la guerra arancelaria o el nuevo orden mundial, elegirán a los nuevos líderes de los populares en la UE, lo que implicará la reelección de Manfred Weber como presidente y el nombramiento de Dolors Montserrat como secretaria general.

El presidente del PP europeo, Manfred Weber, ha señalado este martes desde València, donde hoy y mañana se celebra el congreso de los populares de la UE, que el "competidor" de su formación de cara a los próximos ciclos electorales "no es el centro izquierda" sino los "extremos", y ha llamado a su partido a "dar respuesta a la ola autoritaria que está entrando en Europa". El líder del PP europeo, desde València: "El competidor no es el centro izquierda, son los extremos"

Protesta de las víctimas de la dana a las puertas del congreso del PP europeo / Daniel Tortajada

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y, sobre todo, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está en València, las dos eurodiputadas del PSPV, Leire Pajín y Sandra Gómez, han hecho un llamamiento a la mandataria alemana para que exija al PP de Carlos Mazón “romper el pacto con la extrema derecha, contrario a los intereses europeos y valencianos”. “Nuestros colegas del Partido Popular Europeo deben saber que “el presidente de la región donde hoy están celebrando su congreso ha pactado con la extrema derecha para continuar en su puesto”, ha señalado Pajín. El PSPV le pide a von der Leyen que le exija a Mazón romper el pacto con Vox

El primer ministro de Portugal cancela su presencia en el congreso del PPE en València El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, no acudirá este martes al congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en València tras el apagón masivo que ha afectado a la España peninsular y a Portugal durante buena parte de la jornada del lunes, dijeron a EFE fuentes del PPE. El recinto de Feria Valencia, en el que se celebra el congreso este martes y miércoles, funciona con normalidad y lleva toda la mañana recibiendo a los delegados populares europeos, como eurodiputados, comisarios o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Con pancartas, silbatos, un camión con paneles pidiendo la dimisión de Mazón en varios idiomas y gritos de “cómplices”, "fuera, fuera", “incompetentes” o expresiones en inglés como “You have a killer president” (‘Tenéis un presidente asesino’). Así han recibido una veintena de familiares de víctimas de la dana a los representantes del Partido Popular Europeo que acuden esta mañana a la jornada inaugural del congreso de la formación en Feria València. Protesta de las víctimas de la dana a las puertas del congreso del PP europeo