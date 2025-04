"Llevamos 6 meses planeando este viaje a la India y lo tenemos que hacer"

El apagón las pilló en sus respectivas casas, pero ellas continuaron con las previsiones establecidas, cogieron su maleta y se plantaron en la estación Joaquim Sorolla donde un lector transmitía el mismo y único mensaje: "Por avería general la circulación queda interrumpida en salidas y llegadas". Se llaman Lola, Visi, Cristina y Pili y aseguran que "la esperanza es lo único que se pierde". "Llevamos meses preparando este viaje y lo tenemos que hacer. ¡Un viaje a la India! Llevamos 6 meses preparándolo y esto no puede quedar así", explican a Levante-EMV entre sonrisas y con el dicho popular de que "menos la muerte todo tiene solución".

Mónica Ros

En la estación Joaquim Sorolla casi todo el mundo lleva equipaje. Unos porque, como este grupo de mujeres, tienen un viaje previsto que piensan realizar. Sin embargo, no todo el mundo puede mantener la calma cuando las vacaciones que pensaban comenzar se frustan por un apagón eléctrico del que poco o nada se sabe. "No sabemos qué decir porque nosotros tampoco tenemos información", explica el personal de Renfe presente en la estación del AVE de València, mientras una chica sale enfurecida de la oficina. "Son mis vacaciones", lamenta al ser consciente de que el viaje no iba a ser como estaba previsto.

Falta justificada al trabajo

Unos empiezan sus vacaciones y otros las acaban. Ese es el caso de Iñigo, de Bilbao, que regresa al País Vasco tras 8 dias de sol y playa "que recomiendo a todo el mundo". "Mañana tengo que trabajar y espero llegar, pero si no llegara a tiempo lo tengo más que justificado", explica.

En esa misma tesitura se encuentra un matrimonio de Ourense, Inés y Pepe, que estaban visitando a Francisco que lleva más de 50 años en València. "Tenemos que llegar hoy pero si nos retrasadmos es un mal menor porque no tenemos obligaciones", explican. A su lado Carles sonríe. Es maquinista de Renfe y se reconoce atrapado como el resto de viajeros. "Aquí somos todos iguales. Mañana tengo que trabajar pero si no puedo llegar hasta mi destino lo tengo justificado".