Más de un millar de personas se concentra ante la cena del PP europeo por su "complicidad" con Mazón

Lo que no fue posible el lunes por el apagón y la declaración de emergencia, sí lo ha sido este martes. Y por partida doble. La coincidencia de los seis meses de la dana y la celebración del congreso del Partido Popular Europeo en València ha llevado a más de un millar de personas al oficialmente conocido como 'Puente de l'Assud d'Or', el que cruza el antiguo cauce del río Turia entre la Ciutat de les Ciències y el Ágora, para pedir nuevamente la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la emergencia el 29 de octubre.

La concentración vespertina de este martes ha sustituido a la manifestación que debería haberse realizado el lunes por las calles del centro de València y que se ha venido celebrando de manera mensual. En esta ocasión, se ha desplazado hacia el puente que atraviesa el complejo de la Ciutat de les Arts i les Ciències con motivo de la cena de gala que el PP europeo tiene prevista en el Museo Príncipe Felipe y que completa un día de protestas que ha comenzado esta mañana en Feria València, donde la formación conservadora ha organizado el grueso de las actividades.

Así, entre gritos de 'Mazón dimisión, Consell dimisión', 'volem justícia' (a unos cuantos metros de las instalaciones de la Ciudad de la Justicia donde la jueza de Catarroja está tomando testimonio de víctimas y cargos políticos en la instrucción de la causa) o contra la presidenta de la Comisión Europa, Ursula con der Leyen, presente en València en el congreso del PPE, "por sostener" al dirigente alicantino, más de un millar de personas se han concentrado en uno de los viales del puente llenándolo prácticamente de un lado al otro.

Desde el puente, en un escenario improvisado con una mesa, se ha presentado el ‘Acord Social Valencià’, sellado el 23 de abril en el Parke Alcosa entre los comités locales de emergencia y reconstrucción, las asociaciones de víctimas de la dana y una amplia representación de los movimientos sociales valencianos, un manifiesto en el que han señalado como primer punto la dimisión de Mazón y su Consell. "Mientras sigan gobernando, la reconstrucción es imposible", han indicado en la lectura del comunicado.

En este, han señalado "la negligencia del gobierno de la Generalitat ante la dana y la complicidad de quien le está sosteniendo con el acto que se está dando a término en este momento: Feijóo y von der Leyen", ambos presentes en el congreso del PP europeo en València que celebra su cena a unos metros de donde se ha llevado a cabo la concentración. "¿Por qué el Partido Popular representado por Feijóo y el Partido Popular europeo de Ursula von der Leyen vienen a dar apoyo a un cadáver político?", han añadido.

Ha sido la protesta menos numerosa de las que se han realizado en conmemoración de cada mes tras la dana, si bien es cierto, las condiciones han sido distintas y no todas las organizaciones que habitualmente dan apoyo a la cita se han adherido a esta. De hecho, el manifiesto hace un llamamiento "a todas las personas, organizaciones, entidades y sindicatos y a toda la sociedad valenciana" para participar en el citado Acord Social Valencià, incluso abriendo la puerta a una huelga general para el 29 de mayo.

Tras la lectura del comunicado, ha tomado la palabra la presidente de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana del 29-O, Rosa Álvarez, quien ha rechazado que su asociación esté "politizada" ("no voy en listas de nada, y voto a quien me da la gana", ha indicado) y ha contrapuesto la actuación del jefe del Consel ante el apagón del lunes con la dana del 29 de octubre, con la reclamación en esta ocasión del nivel 3 de emergencia, algo que no hizo hace seis meses, lo que, en su opinión, "ha quedado en evidencia quién debía pedirlo".