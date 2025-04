Mazón confirma su ausencia de la apertura del congreso del PPE y asegura que acudirá mañana

Carlos Mazón tendrá un papel todavía menor del esperado en el Congreso del PPE que se celebra este martes y miércoles en València. El president no asistirá definitivamente a la jornada inaugural por estar dedicado a las consecuencias del apagón sufrido ayer en España, según explican desde la Generalitat y el partido. Fuentes del PPCV aseguran que mañana sí que acudirá al cierre del cónclave, aunque no aclaran si tomará la palabra como estaba previsto para este lunes. Tanto el partido valenciano como la Generalitat explican que con la emergencia nacional declarada en la autonomía, no sería "responsable" que Mazón acudiera este martes a Feria Valencia, donde se celebra la cita.

Pero esa no fue siempre la versión. De hecho, a primera hora y con el escenario nivel 3 decretado desde la noche anterior, el Consell confirmó su asistencia tal como estaba prevista. Es decir, que tomaría la palabra durante apenas dos minutos durante los discursos de bienvenida. Cerca del mediodía se canceló su intervención en la apertura, pero se mantuvo abierta una posible visita posterior. En torno a las 17.00 horas, su equipo ha confirmado que no asistirá en toda esta jornada, tampoco a la cena que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y frente a la que se prevé una nueva protesta de familiares de víctimas de la dana contra la gestión del jefe del Consell de la dana del 29 de octubre.

Desde el PPCV y la Generalitat vinculan su ausencia con el apagón registrado el lunes y que llevó a Mazón a solicitar la emergencia nacional al Gobierno, algo que no hizo el día de la dana ni los posteriores pese a la insistencia de Feijóo. Explican que mientras esté vigente ese nivel máximo de alerta, la "prioridad" debe ser atender esa crisis, pese a que la incidencia es ya escasa. Con todo, Mazón visitó durante el día algunos hospitales y Metrovalencia para supervisar las tareas de recuperación de la energía.

Así las cosas, y con la previsión de que ese nivel máximo de emergencia pueda rebajarse en las próximas horas ante la recuperación del sistema eléctrico en casi todo el país, en el PPCV aseguran que mañana acudirá a la jornada de clausura "seguro", pese a que coincide con su viaje a Estados Unidos. El congreso se retomará a partir de las 9.00 horas del miércoles.