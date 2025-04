El PP y Vox aprueban en comisión la ley de la Costa, con la oposición de PSPV y Compromís

La comisión de Medio Ambiente de las Corts Valencianes ha aprobado hoy martes, con los votos a favor del PP y Vox, y en contra del PSPV-PSOE y Compromís, el proyecto de ley de protección y ordenación de la costa, que ahora pasará a pleno para su aprobación definitiva.

En el debate, el diputado del PP Wenceslado Alós ha destacado que esta ley es un "instrumento básico" para garantizar la protección de la costa y permite "compatibilizar al máximo los valores naturales" con la actividad económica, además de suponer el cumplimiento de un compromiso electoral del PP. Alós ha reivindicado que contempla la protección de los núcleos costeros tradicionales, protege por primera vez la posidonia oceánica y permitirá aplicar "sentido común" en la protección y ordenación del territorio, mientras que ha justificado el rechazo de todas las enmiendas de la oposición en que buscan "torpedear y desvirtuar" esta norma.

La diputada de Vox Ana Bellver ha defendido que esta ley trata de dar mayor protección a los propietarios frente a los "injustos deslindes" fruto del reglamento de Costas; ha pedido eliminar las referencias a la emergencia climática o al cambio climático, y ha criticado a la izquierda por ejercer como "falsos ecologistas para salvar un planeta que no está en peligro".

Sin embargo, la diputada socialista Charo Navalón ha criticado que esta ley "no protege, no conserva y no crea seguridad en los afectados ni en los ayuntamientos", sino que es una norma "perversa" que derivará en "el pelotazo y la permisividad" en la construcción y afectará de forma "drástica e irreversible" a la costa.

La diputada de Compromís Paula Espinosa ha lamentado que, seis meses después de la dana, el PP y Vox no tengan otra cosa que hacer que modificar la ley "para que se puedan construir hoteles a 200 metros de la línea de costa" y ha aseverado que no es una ley de protección, sino "para los intereses de unos cuantos".

Tanto socialistas como Compromís han criticado que se haya celebrado esta comisión, a pesar de estar decretado el nivel 3 de emergencia por el apagón eléctrico, a lo que el PP ha replicado que hoy miles de personas están en sus puestos de trabajo y los diputados no son "ni mejores ni peores" que ellas.

Como ha contado Levante-EMV, los propietarios de viviendas que estuvieran total o parcialmente a menos 20 metros de la costa en zonas afectadas por los deslindes que "suprimen" o afecten a sus edificaciones podrán acceder a la compensación que el Consell prepara vía cesión de futuro suelo, en el plazo de dos años. Es una de las modificaciones planteadas por el PP, único partido que integra el Gobierno valenciano, al Proyecto de ley de Protección y ordenación de la Costa Valenciana que se encuentra en tramitación en las Corts y para lo que ha contado con el apoyo de Vox.

La iniciativa no está exenta de polémica. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) advirtió durante la tramitación a la Conselleria de Territorio, impulsora de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana, que el texto legal no puede suponer una marcha atrás en la protección del litoral desde el punto de vista medioambiental. La ley de la costa valenciana es el instrumento legal con el que la Generalitat quiere deshacer el camino iniciado por el Pativel (Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral) impulsado durante los gobiernos del Botànic para proteger los últimos kilómetros libres de urbanización de la costa valenciana.

Al CJC tampoco se le escapó que el nuevo texto legal impulsado por el Consell «establece otro régimen jurídico para el litoral de la Comunitat Valenciana, con una anchura general de 500 metros, ampliable a 2.000 metros, y con una zonificación que puede alterar el actual diseño establecido en el Pativel». De ahí que el Consell Jurídic Consultiu diera un tirón de orejas a la Conselleria de Territorio ya que, señalaba, «tras el examen del expediente remitido se constata la ausencia de estudios previos que proporcionen información acerca de la realidad del territorio litoral sobre el que se proyecta el anteproyecto de ley, a efectos de su adecuado entendimiento y valoración de lo que persigue la norma».