Vicent Mompó: "Vengo con voluntad de colaborar y con ganas ayudar a que se aclare todo"

El presidente de la Diputación de València Vicent Mompó acaba de llegar a la Ciudad de la Justicia para comparecer ante la jueza de la dana, después de que su anterior citación se suspendiera debido a que la declaración de Pilar Bernabé se prolongó durante casi siete horas. "Vengo con la voluntad de colaborar y de contestar a todas las preguntas que me van a hacer. Y también con ganas. Y de colaborar también en todo este proceso, que a la ciudadanía nos gustaría que todo esto fuera más rápido pero los trámites son los que son y tenemos que pasarlo y con ganas de ayudar a que se aclare a todo", ha asegurado a los periodistas.

Interrogado sobre lo que vivió aquella tarde y su famosa exclacmación "Enviad la alerta de una puta vez», Mompó ha asegurado que "todos los testimonios de los que estuvimos allí ese día son importantes. Sobre todo por la voluntad que comentaba de aclarar y dar luz a lo que pasó. Por mi parte, como he hecho siempre, dar la cara y explicar lo que vi yo allí y ver qué es de interés. A lo que me pregunten contestaré".

Respecto a los momentos precios a enviar el Es Alert ha asegurado: "Perdone que no responda porque tengo que hacerlo dentro y tampoco puedo matizar demasiado. Yo lo he dicho por activa y por pasiva. La situación es la peor catástrofe que hemos vivido los valencianos y los españoles. Es fácil en un sitio de responsabilidad como el que estábamos y viendo padecer a la gente que queremos, fueron momentos muy duros".

Sobre las declaraciones de Pradas ha asegurado que “no me toca a mi valorar las declaraciones de los compañeros. Vengo aquí a contar lo que yo viví y a que pase pronto todo esto y podamos ayudarnos. Y sabéis también que hace seis meses justamente del desastre de nuestra provincia. Y hoy precisamente también es momento de recordar las víctimas de las familias, de los pueblos, la Diputación nos acordamos mucho de los pueblos. Y lanzar ese mensaje también: "Hasta que el último pueblo necesite nuestra ayuda, hasta que el último vecino no necesite nuestra ayuda pues intentaremos que no falte y estar a la altura y ayudarles en todo lo que podamos".

Precisamente se le ha preguntado también sobre el retraso en la llegada de las ayudas y Mompó ha respondido que "es complicado. Con el tiempo se irá analizando muchas cosas y es evidente que nunca vamos a hacer las cosas ni cómo queremos nosotros, ni como espera la ciudadanía. Al final no vamos a ser tan rápidos. Todos querríamos ser los primeros, que se soluciona de hoy para mañana, pero bueno, de la catástrofe ya todos sabemos la magnitud, ya no solo en cuanto a importancia, sino en cuanto a territorio, a cuanto hectáreas, municipios, en cuanto a personas y eso es tremendamente complicado. Pero bueno, intentaremos continuar. Estar a la altura, estoy aquí y sobre todo ayudar en todo lo que en todo lo que se pueda".

Mompó comparece para declarar como testigo sobre su participación en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado), el cerebro para la toma de decisiones durante la emergencia de la dana, convocado a las 17 horas del 29 de octubre. Y para que dé su versión sobre las horas previas a la barrancada y la riada que provocaron la muerte a 228 personas. En su anterior comparecencia frustrada aseguró que llegaba dispuesto a "declarar la verdad" de lo que vivió el 29 de octubre y "con la tranquilidad de estar donde tocaba".

Mompó comparece como testigo, por lo que está obligado a decir la verdad (una persona investigada puede mentir para defenderse) y a responder tanto a la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, como a los fiscales de la causa, además de los abogados de las acusaciones y los de las defensas de los dos únicos acusados por ahora. Será un día largo en la Ciudad de la Justicia de València.

La declaración de Vicent Mompó supone para él, en principio, menos riesgos judiciales. El también presidente provincial del PP ni formó parte del Cecopi ni tenía competencias alguna en la gestión de la emergencia. No obstante, formó parte de la larga reunión del día 29: fue testigo de las decisiones (o falta de ellas) que se tomaron esa tarde y noche; estuvo en contacto directo con alcaldes desde primera hora de la mañana de ese día; participó en las llamadas entre la consellera y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, e incluso intervino en los debates previos al lanzamiento del Es Alert: «Enviad la alerta de una puta vez», dijo en un momento de máxima tensión.

Él mismo lo reconoció públicamente. Sus manifestaciones, de hecho, han ido estos meses por delante de la investigación en algunos asuntos controvertidos de aquel día, como los contactos telefónicos del president Mazón con Pradas (hasta la semana pasada la consellera no facilitó un listado de llamadas, que Mazón sí enumeró e viva voz pero incompleto); o la hora de llegada del president, que Mompó avanzó que fue más allá de las 20.11 en que se lanzó el Es Alert (las 20.28 horas).