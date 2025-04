Vuelta al cole tras el apagón en València: "Nos enteramos esta mañana de que había clase"

"Nos enteramos esta misma mañana de que había clase". Jolmar Ramírez es venezolano y electricista, así que sabe de apagones en la teoría y en la práctica. Espera junto a su mujer en la puerta del colegio Miquel Adlert i Noguerol de València tras dejar a su hijo en clase. La familia llegó este año a València y explica que no dejan de estar sorprendidos porque estas cosas también pasen en España.

"Los días siguientes siempre traen consecuencias, tanto en la red como en la gente, que está nerviosa y especula qué habrá podido ser y las causas. Hasta que no se dan explicaciones la gente está intranquila", cuenta Jolmar.

Hoy ha sido la 'vuelta al cole' de miles de niños valencianos tras el apagón que ayer dejó sin luz a toda España, eso sí, una vuelta al cole sin actividad lectiva: estarán en el centro pero no adelantarán temario, ya que la luz de ciertas infraestructuras aún no se ha recuperado del todo.

Jolmar Ramírez en la puerta del centro escolar donde ha dejado a su hijo. / Gonzalo Sánchez

"Es como cuando hay una huelga escolar. Tú estás obligada a dar el servicio y tener al alumnado en clase, pero no puedes adelantar temario", explica una docente del centro. Añade que "lo que hagan en clase dependerá de cada tutor o tutora. Algunas querrán dar repaso, bajarse a los niños al patio, hacer alguna actividad, que dibujen o poner una película por ejemplo", cuentan.

Un mensaje casi a medianoche

Lo cierto es que la comunicación sobre las clases tardó mucho en llegar ayer, y los grupos de wattsap de padres echaban humo. "Nosotras nos enteramos pasadas las 11 de la noche por un tuit de Emergencias", explica Carolina, una vecina del barrio que trabaja en hostelería.

El día de ayer fue de asueto o a destajo dependiendo de qué trabajaras. Jolmar, al ser electricista, dejó sus herramientas y de hecho hoy tampoco trabajará, mientras que Carolina explica que fue "una locura" porque casi todo el vecindario se bajó a los bares. "Al no haber luz la gente salió de sus casas y llenó las terrazas, y algunos hasta se quejaban de que no teníamos café", explica.

Una madre deja a su hijo en un colegio de València tras el apagón. / Gonzalo Sánchez

Mientras los niños entran por el patio y comienzan a hacer las filas, las madres y padres comentan la situación vivida ayer, sin precedentes en España: "A mi me volvió la luz a las 18:30, pero a ella que vive en la calle de al lado no le llegó hasta las 21", comenta una madre.

Situación inusual

Isabel Moreno, presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria del País Valencià, explica que se trata de una situación inusual, pero para la que están preparados. "En Infantil y Primaria no es tan negativo. En el caso de nuestro centro intentaremos hacer actividades que aporten y que sean divertidas. Un grupo justo se iba hoy de excursión, con otros haremos una actividad de cocina... Intentaremos que sea algo que no perjudique al alumnado que no ha podido llegar por los motivos que sea. Supongo que en Secundaria y especialmente Bachillerato puede ser algo más grave, pero en los centros de Infantil y Primaria no va más allá de algo puntual", cuenta Moreno.

Tanto la Universitat de València como la Politècnica han decidido suspender las clases el día de hoy, mientras que algunas privadas como la Católica de València han informado a sus alumnos que "se entenderá justificada la ausencia a clase" este martes, aunque el profesorado estará en el aula "con normalidad y a disposición de los alumnos".

La UV, por su parte, ha informado que, aunque se haya restablecido el suministro eléctrico, las incidencias que persisten en el transporte público requieren que se mantenga la suspención de cualquier examen o actividad de asistencia obligatoria a lo largo del día. De igual manera, se ha informado a las personas trabajadoras que en caso de tener dificultades para desplazarse no es obligatoria su asistencia y podrán trabajar a distancia.