Directo: Mazón llega a Feria València para asistir a la última jornada del Congreso del PPE

Protagonismo para la delegación de Ucrania en las intervenciones inaugurales con una triple participación: la del expresidente del país, Petro Poroshenko; la exprimera ministra y líder del Batkivshchyna, Yulia Timoshenko, y la del alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, quienes han agradecido la acogida del Partido Popular y la "fuerte solidaridad" de todos los primeros ministros, presidentes regionales y representantes de la formación que han ayudado a su país y, especialmente, en la acogida de los refugiados.

El expresidente ucraniano ha llamado a que la Unión Europea se prepare ante cualquier posible escenario y ha señalado que el apagón vivido el lunes en España es una situación que viven en su país de manera habitual para "enfrentarse al enemigo". "Estamos pagando un alto precio cada día por nuestra independencia y libertad, no podemos aceptar ningún tipo de capitulación", ha indicado Timoshenko. "Estamos luchando por ser un país europeo democrático, algo que no quiere Putin; no solo luchamos por nosotros, luchamos por Europa porque Putin no se frenará con nosotros", ha sentenciado el alcalde de Kiev.