Mazon pasa de puntillas y sin intervenir por el congreso del PPE

El congreso del PP europeo ha finalizado este miércoles en València con una participación testimonial del president de la Generalitat y líder de los populares valencianos, Carlos Mazón. El jefe del Consell no ha tomado la palabra en todo el cónclave y ha limitado su actividad a dos fugaces apariciones que además no figuraban en su agenda oficial, ni en la institucional ni en la orgánica. La cita ha dejado también el reencuentro del barón valenciano con Feijóo, con quien no se veía en público desde hace tres meses, poco antes de que comenzaran a trascender los contundentes autos de la jueza de Catarroja sobre la dana.

Tras cancelar el martes su intervención en la apertura del congreso por estar supervisando la recuperación del apagón, Mazón ha hecho acto de presencia en la cita europea este miércoles durante algo menos de dos horas. Ha sido de los más madrugadores y ha llegado a Feria Valencia en torno a las 9.15 horas, donde ya le esperaban altos cargos del partido autonómico como el secretario general Juanfran Pérez Llorca o el presidente provincial Vicent Mompó. A eso de las 11.00 salía a toda prisa y sin detenerse a atender a los medios, alegando que tenía que partir hacia Madrid, desde donde sale su vuelo que hoy mismo le lleva a Nueva York en misión institucional.

En esa carrera ha esquivado responder a la ya clásica pregunta de si se siente apoyado por el presidente nacional del PP. Tampoco ha querido valorar la próxima reunión de Ursula Von der Leyen con asociaciones de víctimas de la dana que él todavía no ha recibido seis meses después de la catástrofe. Sí que ha agradecido al PP europeo su apoyo para activar iniciativas para la recuperación de la riada, gracias a las cuales “está más cerca la reacción” de la UE, una realidad que ha contrapuesto con la actitud del Gobierno, aunque sin mención directa. Pese a las palabras del barón valenciano, la dana ha pasado desapercibida durante todo el congreso.

La delicada situación de Mazón en el PP precisamente por su gestión de esa emergencia convertía su presencia en uno de los mayores puntos de atención del cónclave. Finalmente se han confirmado las previsiones que apuntaban a un protagonismo reducido, que se han quedado incluso cortas ya que finalmente ni siquiera ha tomado la palabra, algo que sí han hecho otros presidentes autonómicos o el propio Feijóo. Su breve incursión de este miércoles ha dejado imágenes de contraste: Mientras la cúpula nacional del partido ha querido proyectar cercanía, barones de peso como Juanma Moreno o Fernando López Miras han marcado ciertas distancias con el valenciano, al menos en público.

Mazón ha entrado al plenario acompañado por Feijóo, Cuca Gamarra y Dolors Montserrat. Ha sido el reencuentro del president con Feijóo desde hace más de tres meses. El líder nacional arrancó el año volcado en Valencia, pero ha frenado sus visitas conforme ha ido avanzando la instrucción judicial de la dana. De hecho, en sus últimas declaraciones ya no sólo vincula el futuro de Mazón a la reconstrucción sino a posibles revelaciones durante ese proceso.

Feijóo ha clausurado el cónclave, en el que se ha reelegido a Manfred Weber como presidente del PPE y a Dolors Montserrat como su número dos, con un parlamento en el que tampoco ha hecho mención a Mazón. Sí ha felicitado al valenciano Esteban González Pons, quien con el ascenso de Montserrat posiblemente asumirá la jefatura de la delegación española en Bruselas. Además, Feijóo ha ratificado su 'plan Valencia' para la recuperación de la dana, anunciado hace casi cuatro meses, y que aportaría 12.000 millones en 10 años para la reparación de infraestructuras.

Sin embargo, otros presidentes autonómicos presentes en el congreso como el andaluz Juanma Moreno o el murciano Fernando López Miras no se han mostrado tan cercanos con Mazón ante las cámaras. López Miras, muy cercano al jefe del Consell, no ha accedido al interior por la misma puerta pese a que han llegado a la vez, esquivando así la foto con Mazón. Poco después, el murciano lo ha achacado a motivos protocolarios y de organización y ha reafirmado el respaldo de todo el PP al president. En el interior del plenario, sin medios en la sala, sí se han saludado con un afectuoso abrazo.

Poco después de Mazón y López Miras ha accedido Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Moreno ha cuestionado la gestión del Gobierno del apagón del lunes y ha confirmado que no se reunirá con Mazón durante su estancia en València. Preguntado por si "apoya" la labor del jefe del Consell, el andaluz ha evitado responder y ha dado por finalizada su atención a los medios.