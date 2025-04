Las residencias de mayores se "salvan" por los generadores para ascensores, grúas y bombas de oxígeno

La mayoría de residencias y centros de mayores de la Comunitat Valenciana tenían ayer el foco puesto en el combustible de los grupos electrógenos con los que conseguían mantener en funcionamiento grúas, ascensores y bombas de oxígeno, entre otros. En las cocinas se emplea gas con lo que la atención se centraba en el combustible que necesita el generador para mantener la actividad. El apagón sumió al país en la incertidumbre de no saber ni los motivos ni la duración del corte de suministro. Por ello, ante el más mínimo problema, los centros trasladaron al hospital a los usuarios "no fuera que se acabara la recarga que hay en la bomba de oxígeno y tuviéramos problemas reales".

Descendía con rapidez

Para las residencias con grupo electrógeno, la preocupacion la centraba un nivel de combustible "que descendía con más rapidez de lo que nos hubiera gustado", algo que también ocurrió en los centros de salud, con depósitos mucho menores que los que hay en los hospitales. Ahora bien, hubo o quien no tenía o a quien no le funcionaba el grupo electrógeno y quedarse sin electricidad son palabras mayores para quien precisa de un ascensor para llegar hasta las habitaciones y tiene la movilidad reducida.

Problemas en Picanya

"En una residencia de Picanya los usuarios tuvieron que dormir en la primera planta como si fuera una fiesta de pijamas, con colchones en el suelo porque el ascensor no iba y no podían subirlos a todos", explican familiares de residentes a Levante-EMV. En otras centros, también sin electricidad, no duraron en trasladar al hospital de la Ribera a usuarios conectados a bombas de oxígeno.

Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en situación de Dependencia (Aerte) explican que las incidencias del apagón fueron "mínimas" gracias a los grupos electrógenos y que las que hubieron "se solucionaron gracias al buen hacer de unas empresas y plantillas que saben trabajar muy bien y solventar las urgencias y las emergencias".

Problemas en Sanidad

El funcionamiento del Sistema Valenciano de Salud, mientras, se mantiene con normalidad tras el apagón, a excepción de incidencias puntuales en Radiología de algunos de departamentos de salud, "donde las pruebas diagnósticas que no se hayan podido realizar se reprogramarán con la mayor brevedad", según fuentes de la Conselleria.

Respecto al balance de atenciones destacan los 241 pacientes de la Comunitat Valenciana que precisaron oxígeno y fueron atendidos en hospitales y puntos de atención continuada tras el apagón eléctrico. "Solo dos con pluripatología tuvieron que ser ingresados", aseguran las mismas fuentes.

Médicos de guardia sin localizar, quirófanos suspendidos y hospitales sin internet Entre las principales incidencias que recoge UGT destacan los problemas que tuvieron hospitales como el de la Fe para localizar a médicos que estaban de guardia por el fallo generalizado en las comunicaciones. En el hospital de la Marina Baixa se han suspendido quirófanos y consultas externas. Y en el resto de hospitales (incluido los dos anteriores), los principales problemas tras el apagón se centran en la falta de internet e incidencias en los sistemas informáticos.

Además, los Centros de Información y Comunicación de Urgencias (CICU) han registrado desde el inicio del apagón y hasta primera hora de este martes 1.889 incidentes. Un 25 % corresponden a emergencias sanitarias, un 12 % a transporte urgente, un 4 % a consultas sanitarias, un 4 % a urgencias sanitarias, un 2 % a transporte interhospitalario y el 53 % restante a actividad no protocolizada y de coordinación.

Del total de avisos gestionados, destacan 151 asistencias a pacientes con dificultad respiratoria, 113 corresponden a peticiones de repuesto de balas de oxígeno o baterías de los respiradores o 56 salvamentos o rescates en los que se requirió la intervención del CICU, que fundamentalmente se produjeron por apertura de ascensores.

Con el gasóleo necesario

Respecto a los sistemas de comunicaciones, desde la conselleria aseguran que están funcionando con fluctuaciones en los departamentos de salud "debido a los problemas de telefonía e internet que sigue habiendo en la red en general". "Los generadores de los centros sanitarios se mantienen con el gasóleo necesario para garantizar el suministro eléctrico en caso de que vuelva a haber nuevas incidencias", añaden.

Por otro lado, las mismas fuentes han explicado que se han activado sistemas de contingencia en aquellas oficinas de farmacia donde se han detectado incidencias en sus sistemas informáticos, y han indicado que la actividad con los pacientes de hemodiálisis se realizó sin incidencias.

Durante el apagón de este lunes que afectó a toda España se activaron los grupos electrógenos de hospitales y centros sanitarios de la Conselleria de Sanidad, por lo que pudieron mantener su funcionamiento, según las fuentes, que han añadido que la actividad quirúrgica programada para el lunes por la tarde que fue suspendida será reprogramada.

UME activada y colaboración con bomberos

Además, este lunes se acordó la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las tareas de abastecimiento y suministro de gasoil y combustible para las zonas sanitarias en caso necesario y también se contó para ello con la colaboración de los Consorcios Provinciales de Bomberos.

En conjunto, si se compara la actividad registrada del día de este lunes con el lunes anterior, 21 de abril, que también fue festivo, se observa un aumento del 17 % de la actividad en los tres CICU.

Las mismas fuentes señalan que durante el apagón, la comunicación entre las gerencias de los departamentos de salud y los CICU permaneció activa gracias a disponer de terminales de radio TETRA