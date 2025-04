Vicent Mompó: «Nadie me ha pedido el listado de llamadas. No es problema mostrarlo»

Los problemas en las conexiones que aún se arrastraban ayer tras el apagón eléctrico del lunes llevaron ayer a aplazar por segunda vez la declaración de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València, en la causa de la dana. La decisión la adoptó la magistrada Nuria Ruiz Tobarra a petición de las defensas de los dos únicos investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, y de algunas acusaciones, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos. Se pretendía así «garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva» y para «evitar posibles anulaciones o tener que repetir la declaración, la jueza ha optado por suspender la declaración, sin fecha todavía», según confirmó el abogado de la asociación SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina, al finalizar la breve comparecencia de apenas hora y media.

Mompó aseguró que volvía a la Ciudad de la Justicia «con la voluntad de colaborar y de contestar a todas las preguntas que me van a hacer. Y también con ganas. Y colaborar en todo este proceso, que a la ciudadanía nos gustaría que fuera más rápido pero los trámites son los que son y tenemos que pasarlo, con ganas de ayudar a que se aclare a todo», aseguró a su entrada. Mompó esquivó con diplomacia las preguntas más peliagudas sobre su participación en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) del 29 de octubre. Sobre todo las relacionadas con Carlos Mazón y si se le informó sobre el mensaje Es Alert de las 20.11 horas que la magistrada considera «erróneo y tardío». «No voy a contestar aquí fuera lo que me van a preguntar dentro», sostuvo.

A la salida sí admitió que como ha transcurrido tanto tiempo -ayer se cumplieron seis meses de la dana que dejó 228 fallecidos- si que llevaba unas notas, para intentar poner orden en su declaración ante la jueza. «Fueron tantos días seguidos en toda esta catástrofe, que aunque tengo las cosas claras, sí que hemos intentado poner orden y que tenga sentido lo que estoy contando», sostuvo. Preguntado por las llamadas que realizó el 29-O, que no conserva en su teléfono porque asegura que las borra si ha finalizado la gestión, Mompó aseguro que no llevaba el listado. «Me han dicho que no hace falta que yo lo muestre voluntariamente. Si la juez lo quisiera lo podría pedir y lo puede conseguir sin que yo lo dé, pero nadie me lo ha pedido. No es un problema mostrar las llamadas que hice. No lo ha sido nunca».