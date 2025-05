Alerta amarilla por tormentas localmente fuertes en Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso de nivel amarillo para este fin de semana por lluvias localmente fuertes en la provincia de Valencia. El puente de mayo, que ha arrancado este jueves con el festivo del Día del Trabajador, y en el que muchos valencianos y valencianas han aprovechado para hacer una escapada, comenzó con lluvias ligeras y cielos cubiertos y se presenta con inestabilidad de cara al fin de semana.

El tiempo en la Comunitat Valenciana

Este viernes 2 de mayo la provincia de Valencia estará en alerta amarilla por precipitaciones, que serán débiles y dispersas en gran parte de la provincia, aunque localmente fuertes en el interior. También se mantendrán los cielos cubiertos durante toda la jornada. Por su parte, en Castellón y Alicante la Aemet no ha emitido avisos, sin embargo pasarán un puente algo lluvioso.

Alerta amarilla en Valencia

Por provincias, el interior de Valencia se encontrará este viernes por la tarde en alerta amarilla, según iforma Aemet. El aviso entrará en vigor a las 12:00 horas y se alargará durante toda la jornada por precipitaciones localmente fuertes y tormentas en el interior Norte y Sur.

El temporal se desplazará el sábado hacia el sur de la provincia, con alertas para este día en el interior Sur y el litoral Sur de Valencia. El aviso para el sábado estará vigente desde las 15:00 horas hasta la medianoche. A pesar de las lluvias, este sábado se esperan temperaturas de hasta 29 grados en la capital valenciana.

El domingo la Aemet desactiva los avisos y se espera una jornada más estable con temperaturas elevadas que rozarán los 30 grados, aunque sin alcanzarlos.

Inestabilidad en Alicante

En la provincia de Alicante la inestabilidad se instaurará de manera generalizada en el puente. Zonas de la comarca de La Marina esperan lluvias por la mañana tanto el viernes como el sábado, con máximas de 23 grados y mínimas de 14 en Xàbia ambos días. El domingo el cielo se despejará, aunque las nubes no desaparecerán por completo, y las temperaturas se elevarán hasta los 26 grados. Por su parte, en la capital alicantina las lluvias llegarán el sábado de manera persistente durante toda la jornada. De la misma manera, las temperaturas se mantendrán estables y subirán hasta los 27 grados en Alicante el domingo.

Lluvias en Castellón

La provincia de Castellón tampoco se libra de las lluvias este fin de semana. En zonas de costa como Benicàssim el viernes arrancará con chubascos durante toda la mañana, aunque se espera que a lo largo del día el cielo se vaya despejando, dando paso a un sábado con algunas nuves pero sin previsión de precipitaciones -se eleva la probabilidad al 20% a última hora del sábado-. El domingo regresarán las lluvias ligeras el domingo, que se mantendrán persistentes toda la jornada. Las temperaturas serán más suaves, oscilando entre los 14 y los 23 grados durante todo el puente. En Castelló de la Plana la previsión similar, con lluvias el viernes y el domingo y temperaturas que no superarán los 24 grados de máxima.