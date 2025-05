Compromís muestra su apoyo a una huelga general por la dana y el PSPV se pone de perfil

Las protestas mensuales por la gestión de la dana del 29 de octubre podrían tener el próximo mayo, en el que sería la conmemoración del séptimo mes desde la catástrofe, una convocatoria especial en forma de huelga general. Es una de las propuestas que está tomando cuerpo en las últimas jornadas por algunas de las entidades organizadores de las manifestaciones con el lema 'Mazón dimisión' y que, en un principio, genera división en la izquierda, con apoyo claro de Compromís y dudas en el PSPV, que evita pronunciarse.

Así lo han expresado las dirigentes de la formación valencianista y socialista, Àgueda Micó y Pilar Bernabé, en el inicio de la manifestación del 1 de mayo en València. Y mientras la portavoz de Compromís en el Congreso ha evidenciado el respado claro de la coalición a "todas las acciones que se hagan a nivel social, sindical y político" sobre la "mala gestión hecha por el PP en la dana"; la líder del PSPV en València y secretaria de Igualdad del PSOE ha esquivado el tema, señalando que este jueves era día para dar apoyo a los sindicatos de clase.

"Sabemos que se está moviendo esa posibilidad", ha indicado Micó al ser preguntada por el respaldo de los valencianistas a la huelga general trasladando a continuación su apoyo a estas acciones. Este llamamiento a la huelga general está impulsado por los sindicatos CGT, CNT, COS e Intersindical Valenciana, entidades que están participando en la organización de las protestas contra Mazón. De hecho, el pasado martes, el manifiesto de la convocatoria contra el congreso del PP europeo incluía esta petición de huelga general.

En esta concentración se pudo ver a varios dirigentes del PSPV que se unieron a título personal a la protesta. Entre otros, estuvieron el secretario de Organización, Vicent Mascarell; el síndic en las Corts, José Muñoz, o la senadora Rocío Briones. Claro que estar en una manifestación que los socialistas no organizan no significa compartir todo lo que se dice en ella y, de momento, la formación se mantiene de perfil.

"Hoy es un día para transmitir el apoyo a los sindicatos de clase que están amenazados por las políticas de la extrema derecha; todo mi esfuerzo y el del Partido Socialista va ahí", ha indicado este jueves Bernabé. Su intervención ha servido de primer posicionamiento de los socialistas valencianos evidenciando que, de momento, no hay una posición clara respecto a si apoyar o no una huelga que no cuenta con el respaldo de las dos centrales sindicales mayoritarias: CCOO y UGT. Especial sensibilidad es esta última, con la que el partido tiene vinculación directa.