Servicios Sociales obligará a todas las residencias de mayores a tener un grupo electrógeno para garantizar la electricidad

Todas las residencias de mayores tendrán la obligación de tener un grupo electrógeno que garantice el suministro eléctrico. Así lo han asegurado fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tras analizar las incidencias detectadas por el apagón que dejó a oscuras al país el pasado lunes. Así, en la reunión que lideró ayer la vicepresidenta Susana Camarero se determinó que en los próximos pliegos de condiciones de las adjudicaciones de las residencias de mayores (y que se están ultimando) se incluirá "la obligación de que las residencias de personas mayores cuenten con grupos electrógenos".

Además, el decreto de Tipologías (que también se está rediseñando y marcará las características que debe tener cada centro) también especificará "los servicios que deben dar esos grupos electrógenos". "Se trata de especificar qué servicios de las residencias deben tener garantizada la electricidad. Por ejemplo, al menos uno o dos acensores, las habitaciones con bombas de oxígenos, los enchufes en zona de respiradores, las cocinas... Eso está por determinar, pero lo importante es que, aunque la mayoría de residencias sí cuentan con grupos electrógenos (de las 40 que entre públicas y de gestión integral solo dos no tenían generadores eléctricos) se van a adoptar medidas para mejorar el servicio".

Sólo para residencias con más de 300 plazas ocupadas

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en situación de Dependencia (Aerte) explican que la normativa es nacional y sólo "obliga" a que una residencia de mayores tenga grupo electrógeno con una determinada ocupación (300 personas), algo que no cumplen la gran mayoría de las residencias de la Comunitat Valenciana, diseñadas para muchos menos usuarios. "Hay algunos centros que no tienen grupo electrógeno porque en el momento de la autorización del centro no se exigía y otros que tampoco tienen porque por número de ocupación no es exigible", explican desde Aerte, tras recordar que las incidencias del apagón fueron "mínimas" gracias a unos generadores de electricidad con gasolina que saltan de manera automática cuando falla el suministro eléctrico. "Esto facilita el trabajo, pero si hubiera personas en centros sin grupo electrógeno, hay que recordar que serían derivadas a hospitales o centros de salud. Con lo cual su seguridad está garantizada", explica el presidente de Arte, José María Toro, que no duda en reclacar el trabajo y la profesionalidad de las plantillas que trabajan en el sector.

Regulación pendiente

Ahora bien, desde los sindicatos aseguran que el apagón sufrido pone de manifiesto "la necesidad de regular la obligación para que las residencias cuenten con grupos electrógenos, como ocurre en hospitales y centros de salud" y el "riesgo" que implica la reducción de ratios de personal que tiene prevista la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. "En las residencias, una vez más, las plantillas han vuelto a estar a la altura, igual que hicieron en el Covid, igual que en la dana. Pongamos en valor a las profesionales que han demostrado, de nuevo, ser esenciales y que han hecho su labor con un sobre esfuerzo brutal. Este apagón nos obliga a reflexionar. ¿Hacia dónde vamos? A una reducción de ratios de personal y a un aumento de usuarios. Esa es la previsión de la conselleria y debe dar marcha atrás porque en el apagón se ha demostrado lo ajustadas que están las plantillas", explica Vicente Burgos desde UGT.

Responsables de día libre y plantillas en precario Desde los sindicatos denunciaron una emergencia que en la Comunitat Valenciana coincidió en día festivo (Sant Vicente Ferrer, patrón autonómico), lo que supuso que en muchas residencias "los responsables no estuvieran y las categorías más precarias (auxiliares) tuvieran que hacerle frente a todo: a los cambios posturales, a la búsqueda de gasoil y a cualquier problema de la emergencia".

Desde CCOO afirman que la normativa para las residencias "debería ser equiparable a la de los centros de salud porque tienen una atención sociosanitaria". "Hablamos de centros con camas articuladas, bombas de oxígeno, ascensores... la electricidad es clave para un colectivo con movilidad reducida, pero el apagón ha puesto de manifiesto que es necesario que todas las residencias puedan garantizar el suministro eléctrico porque estas emergencias nos tiene que hacer aprender", explica Ana Sánchez, desde CCOO.