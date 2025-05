El alcalde reitera que explicará a la jueza "todo lo que hizo en Utiel" el día de la dana

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, se reúne este lunes con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat para abordar temas de la dana que afectó a su población así como otras cuestiones sobre la población del interior. Utiel fue una de las localidades más afectadas por el desbordamiento del río Magro, que dejó seis víctimas en la población

Antes de acceder a la reunión, el alcalde del PP y diputado provincial, al ser preguntado por su próxima declaración como testigo ante la jueza de la dana, Gabaldón ha señalado, tal como avanzó a este diario el pasado viernes, que acudirá "con gran interés, como no puede ser de otra manera" para "explicar todo lo que se hizo en Utiel", recalcando que "contestará a todo lo que tenga que contestar".

El munícipe popular ha añadio que aún no hay fecha para su citación. Gabaldón ha añadido "su respeto grandísimo, no solo por mi profesión, sino por todo lo que hacen los juzgados y los tribunales en España".

Mazón y Gabaldón, en el Palau. / Fernando Bustamante

Sin pronunciarse sobre Mazón

No obstante, ha declinado pronunciarse sobre si Mazón debería declarar ante la jueza o sobre si considera que debería reunir a todos los alcaldes afectados por la dana. "Es que yo no tengo ni capacidad ni competencia para contestar ciertas cuestiones que no me atañan. Yo, insisto, cuando sea citado, que todavía no he sido citado, por supuesto, iré, pero de lo que no es de mi competencia, yo no puedo contestar", ha justificado, según Europa Press.

Para la reconstrucción, más "flexibilidad"

Sobre lo que espera de la reunión, el alcalde, que sí suspendió las clases a las seis de la madrugada el fatídico martes, ha señalado que su intención era tratar con Mazón diferentes cuestiones "muy importantes", no solo de la reconstrucción tras la dana, porque en Utiel hay "muchas necesidades de todo tipo". En ese sentido, ha apuntado que están trabajando "desde el principio en la reconstrucción" y para ello se requiere "la flexibilización de todos los procedimientos administrativos".

"Es algo que nos hace mucha falta porque todavía hay personas que no pueden estar en sus viviendas y tenemos que reconstruir toda la ciudad porque estuvo inundada una tercera parte, tenemos que reconstruir el instituto de secundaria, el conservatorio y toda la infraestructuras", ha señalado. Así, ha recalcado que quieren que esta reconstrucción "esté cuanto antes en esta legislatura".