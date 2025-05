El mejor MIR de España elige hacer su residencia en València

Los futuros médicos eligen hoy su destino con el inicio de la adjudicación de las plazas del MIR. La Comunitat Valenciana tiene 856 vacantes entre todas las especialidades y aspira a ocupar la mayoría de ellas; el año pasado solo hubo una vacante y ninguna en Medicina de Familia.

El reparto de las plazas no ha podido comenzar de mejor manera para los hospitales valencianos porque el mejor del examen MIR, el número 1, ha elegido el hospital General Universitario de València para realizar su residencia y lo hará en la especialidad de Cirugía Cardiovascular. Al público general, le puede sorprender la elección de este centro por delante de otros de referencia, como la Fe, pero es que esta disciplina solo se oferta en este centro este año, con una única plaza, en toda la ciudad de València. Es cierto que la Fe, entre otros centros, cuenta también con esta disciplina, pero no se oferta todos los años. En el General, por ejemplo, hacía cinco años que no se ofertaba.

En la presente convocatoria, en la Comunitat Valenciana, también está disponible en el hospital General de Alicante. Su intención siempre había sido quedarse en la autonomía "por conveniencias personales", como ha podido saber este periódico.

De origen ruso

El médico que se ha decantado por el General como el mejor del MIR es el facultativo de origen ruso, que reside en la ciudad de València, como ya publicó Levante-EMV cuando se publicó el listado de las notas, tal como confirmó el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de València. El médico realizó sus estudios universitarios en la Universidad Estatal de San Petersburgo. En el momento de la publicación de las calificaciones del examen de acceso a la residencia, prefirió mantenerse en el anonimato.

Entre las 10 primeras vacantes, el General ha sido elegido también por la cuarta de la lista, quien, en su caso, ha optado por la especialidad de Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología, una de las más demandadas y codiciadas cada año en este reparto. La cuarta mejor nota, quien también ha elegido el General, es concretamente su pareja, también de origen ruso. Ella estudió en la misma universidad que él y se colegió en el centro valenciano.

Fachada del Ilustre Colegio de Médicos de València (ICOMV). / Francisco Calabuig

El reparto de plazas

El segundo hospital valenciano en recibir un residente ha sido el doctor Peset de València, escogido en decimosegunda posición, en la especialidad de Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología. A continuación, en el puesto 16, se encuentra el hospital la Fe, en la especialidad de Cardiología, otra de las más cotizadas en esta primera sesión de adjudicación de plazas MIR.

El reparto de plazas continuará durante 16 jornadas hábiles. Se espera que el procese se alargue hasta el 28 de mayo, cuando se compruebe si los hospitales valencianos han podido ocupar todas sus plazas ofertadas.