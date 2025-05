Los MIR agotan dos especialidades en los hospitales valencianos el primer día

Los hospitales valencianos cierran el primer día de la adjudicación de plazas MIR con 78 vacantes cubiertas de 21 especialidades diferentes, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad. Esta cantidad representa el 9,11 % de los 856 puestos ofertados en la Comunitat Valenciana en la convocatoria de este año. Son buenas noticias para la sanidad pública que, en la edición de 2024, consiguió adjudicar todas sus plazas menos una. En el primer día, se agotan dos de las especialidades: Dermatología y Cirugía Plástica.

Una de las noticias destacadas del inicio del proceso es que el mejor MIR de España, el facultativo con la mejor nota en la prueba, ha seleccionado cursar su residencia en el hospital Universitario General de València; concretamente, en la especialidad de Cirugía Cardiovascular. Con su elección, corta la racha de tres años consecutivos durante los cuales el mejor residente se decantaba por la especialidad de Dermatología. Este año se ha quedado en el dos.

Se trata de Oleg, de origen ruso y residente en la Comunitat Valenciana, como ya publicó Levante-EMV cuando se publicó el listado de las notas, tal como confirmó el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de València. El médico realizó sus estudios universitarios en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Por el momento, prefiere mantenerse en el anonimato, pero ha escogido la única plaza de esta especialidad en la provincia por "conveniencias personales", según ha podido saber este periódico. Se ofertaba, también, en el General de Alicante.

No todos los hospitales ofertan todas sus disciplinas con residencia cada año; por ejemplo, en este centro no se ofrecía desde hacía cinco años y, en esta edición, el hospital la Fe no la ha incluido entre su listado de especialidades disponibles.

Entre los destinos preferidos

Entre los primeros 20 puestos, otras cuatro personas se han decantado por hospitales valencianos. La número 4, Dolla (pareja de Oleg), ha escogido el mismo centro que él, pero en la especialidad de Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología. El aspirante con el turno 12 también ha seleccionado esta especialización, pero en el doctor Peset. También el hospital la Feconsigue ser uno de los primeros centros escogidos; el MIR número 16 se ha decantado por Cardiología en este centro de referencia. En la provincia de Alicante, una plaza de Cardiología en el General de Alicante ha sido la primera en escogerse, en el puesto 56; mientras que ningún MIR se ha decantado por una plaza en la provincia de Castellón hasta el puesto 541, quien ha escogido Cardiología en el General.

Otro de los datos que evidencian la buena reputación de los hospitales valencianos es que, tras los primeros 100 electores, la ciudad de València se convierte en el segundo destino predilecto, con 13 plazas elegidas, solo por detrás de Madrid (38).

Uno de cada tres a la Fe

Por hospitales, destaca la Fe como el centro más escogido en este primer día, aunque es cierto que es donde más plazas hay cada año. Lo escogieron ayer 25 futuros médicos. Una de cada tres plazas ya adjudicadas en la sanidad valenciana son allí. Por especialidades, se han cubierto las 12 plazas de Dermatología; y las cinco de Cirugía Plástica. Otras especialidades con alta. La que no ha convencido a priori ha sido la de Medicina Familiar, que solo consigue ocupar una de sus 233 plazas disponibles. Lo hizo entre los 50 últimos aspirantes del día, con el número 654, quien se decantó por la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Alicante.