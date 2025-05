Para aprender inglés: Dividir aulas por nivel, intercambio de alumnado y películas sin doblar

Dividir las aulas de inglés por nivel del alumnado y no por la edad que tengan, como sucede en las academias e incluso en otros países como EE UU. Es el sistema que proponen docentes del Observatorio Crítico de la Realidad Educativa consultadas por este diario para tratar de revertir el bajo nivel lingüístico en las aulas.

Como publicó el lunes este diario, siete de cada diez jóvenes valencianos no entienden bien el inglés a pesar de haberlo estudiado durante 13 años (desde los 6 hasta los 16 como mínimo) en la red pública. Pese a estar más de una década dando varias horas de clase a la semana, los jóvenes salen de Bachillerato con un nivel del idioma medio tirando a bajo, cuando debería ser alto, según explica el profesorado.

"Si queremos que nuestros hijos aprendan inglés estamos obligados a llevarlos a una academia, porque la pública no se lo va a enseñar", reivindican las Ampas, que piden mejores metodologías y ratios más bajas para que los docentes puedan mejorar la enseñanza de la lengua. Eso sí, los padres están en contra de la separación por niveles.

En los países que nos rodean esta realidad es bien distinta, y se debe a factores sociales, pedagógicos y hasta culturales. El primero de todos es la inmersión lingüística. "en Latinoamérica no se dobla ninguna película en inglés, lo que hace que los niños estén expuestos al idioma desde muy pequeños. La consecuencia es que todos los alumnos que vienen de Sudamérica le dan 100 vueltas a los chavales de aquí", explica Ruth Bécares, docentes de inglés y miembro del Observatorio Crítico de la Realidad Educativa (OCRE). "De los Pirineos en adelante, ocurre lo mismo, somos de los pocos países que seguimos traduciendo películas", añade.

Un niño mira el teléfono móvil el último día antes de la prohibición del móvil en las aulas. / Germán Caballero

Salir al extranjero

Otra medida que proponen desde OCRE es potenciar los intercambios y salidas al extranjero. "A mí misma me ocurrió que acabé mi formación con buenas notas en inglés y cuando viajé me di cuenta de que no entendía nada. La realidad es que hasta que no estás allí no aprendes, por eso habría que invertir más en programas para que nuestro alumnado pueda tener estancias en otros países", explica.

Aunque ya los haya -el más conocido de ellos el Erasmus- la realidad para Bécares es que solo un pequeño porcentaje de los jóvenes se lo pueden permitir, mientras que la mayoría se queda en España. De hecho, un informe reciente de la Xarxa Vives d'Universitats destaca que cada vez más estudiantes rechazan programas de movilidad en el extranjero por falta de dinero.

Imagen de archivo de una clase / Tony Sevilla

Nivel medio-bajo

"El alumnado sale de las aulas con un nivel B1 y dando gracias, cuando debería salir como mínimo con un B2", explica Bécares. El sistema educativo español, pese a ser bueno, dista mucho de ser perfecto y lo primero que necesita son más horas de inglés.

"Para alcanzar un nivel elevado en un idioma hacen falta por lo menos cuatro horas a la semana, y dentro de esas, media hora de hablar con otra persona sin parar ¿Con 30 alumnos por aula cómo vamos a hacer eso?", denuncia esta docente.

De hecho -prosigue- las academias funcionan mucho mejor por este motivo, "en clase tienes 5 estudiantes y del mismo nivel, con lo que se pueden centrar más y hablar más de media hora que necesitan cada semana", cuenta.

Las Ampas, por su parte, tienen una ristra de reivindicaciones: "una metodología más pedagógica y efectiva, con una ratio más baja que asegure que el alumnado pueda aprender y que no obligue a llevarlos a una academia generando desigualdad".

La codocencia (dos profesores a la vez en el aula) es otra medida que reclaman las Ampas y que mejoraría la calidad de las clases.

El inglés del profesorado

Otro aspecto a mejorar del sistema es el nivel de inglés de parte del profesorado, especialmente de Primaria, según denuncia OCRE. "El Gobierno se jacta de tener una educación plurilingüe, es mentira. Muchos docentes de Primaria dan clase de inglés con un B2 raspado y en los IES la realidad es que muchas clases no se dan en inglés", explica Bécares.

Al final -continúa- "estas declaraciones son de cara a la galería y para ganar votos, pero la realidad en las aulas es que con 30 estudiantes es muy difícil hacer un buen trabajo enseñando idiomas, y al final empujamos a las familias que pueden permitírselo a apuntar a sus hijos a una academia para aprender inglés".