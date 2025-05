"Hoy es el robo de cable, pero cada semana hay una avería nueva, es lamentable"

Daniel es extremeño y este lunes estaba sentado sobre su maleta en la estación Joaquín Sorolla de València con aire indignado. Es uno de los afectados por el robo de cable que ha cortado todos los trenes entre Madrid y Sevilla y al que el ministro Óscar Puente atribuye ahora a un sabotaje. Su tren partía de Sevilla a la capital del Turia, y allí ha tenido que ingeniárselas para coger un AVE distinto y al llegar un coche de alquiler para llegar a Madrid. Dice que no tiene prisa y que no es mayor inconveniente, pero la sensación de que "cada semana hay una sorpresa" en el sistema ferroviario español le indigna. "Esto es lamentable", denuncia. De los trenes de su tierra no quiere ni hablar.

Pedro es ferroviario jubilado y este lunes tenía que coger un tren a Castelló que previamente venía de Madrid. Su transporte directamente no ha llegado, y Renfe le ha proporcionado otro billete para llegar -eso sí, varias horas tarde- a su destino. La misma historia, Pedro no tenía prisa y la molestia es poca comparada con los que han perdido su tren a Sevilla, pero la enésima avería del sistema ferroviario hace que cada vez esté más indignado. El robo de cable ha pasado de puntillas por la estación Joaquín Sorolla de València, con retrasos poco importantes, pero la sensación de que los trenes cada vez están peor hace que la gente se muestre cabreada con las operadoras.

Estación Joaquín Sorolla de València. El robo de cable provoca retrasos puntuales. / Fernando Bustamante

"En toda mi vida como ferroviario no he visto que el sistema funcione tan mal", cuenta Pedro. La existencia de varios operadores y el volumen de viajeros complica la gestión, y aunque remarca que "seguimos teniendo el sistema más puntual de Europa si lo comparemos", dice que "el deterioro es evidente".

A un día de la feria de abril

El robo de cable ha llegado a un día de que empiece la feria de abril en Sevilla, entre el 6 y el 11 de mayo. Las peores imágenes se han visto en la estación de Atocha de Madrid, mientras que en València a penas había gente afectada en la estación porque muchos de ellos han tenido que buscar medidas alternativas para viajar ya que, hasta las 7 de la tarde de este lunes, no saldría ningún tren.

En total, el robo del cableado ha provocado la cancelación de 7 trenes que unían este lunes València y Sevilla. Los de las 10:32 h, 11:43 h, 12:31 h 13:31 h, 15:09 h, 15:32 h y 16:35 h respectivamente. Además de esto, también ha provocado retrasos puntuales en muchos trenes que no han podido salir de Madrid a su hora.

Todo ello ha ocurrido en el día que se celebra el Lunes de Pescaíto, la tradicional cena previa al "Alumbrao" de la Feria de Abril, cuando a las 00 horas se encenderán las más de 200.000 bombillas de la portada el Real.

Retrasos en la estación Joaquín Sorolla de València tras el robo de cables. / Fernando Bustamante

Madrid-Toledo restablecida

Adif ha informado en X del restablecimiento de la línea Madrid-Toledo, si bien ya se han visto afectados varios trenes que unen ambas ciudades desde primera hora.

Además, ha indicado que también está prevista la reanudación del servicio ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Sur en torno a las 9:30 horas tanto desde Madrid como desde las estaciones de Sevilla, Málaga y Granada.

Renfe ya pidió esta mañana a los viajeros que, debido al número de trenes afectados y con el fin de evitar aglomeraciones en Madrid Puerta de Atocha, aquellos con salida hacia Toledo, Puertollano y Andalucía antes de las 8 horas no se presentasen en la estación hasta esa hora.

Patrullas de seguridad de Adif, junto a la Guardia Civil estaban documentando esta incidencia para interponer la preceptiva denuncia, ha indicado la compañía dependiente del Ministerio de Transportes en redes sociales. Los cortes y robos de cable se han producido en cuatro puntos diferentes de los municipios de Los Yébenes y Manzaneque, afectando a las instalaciones de señalización de la línea.