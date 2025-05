Siete de cada diez jóvenes no entiende el inglés pese a pasar 13 años estudiándolo

Siete de cada diez jóvenes valencianos afirman que no entienden nada de inglés (según el INE) pese a haberlo estudiado, como mínimo, desde los 3 hasta los 16 años. Pese a estar más de una década dando clases, la mayoría de jóvenes salen del instituto con un nivel del idioma de Shakespeare más bien bajo.

"Ya se ha normalizado la idea de que si quieres que tu hijo aprenda inglés lo tienes que apuntar a una academia", afirma Gregorio Luri, filósofo y pedagogo experto en el tema. Entonces ¿De qué sirve el inglés en la escuela pública? Y sobre todo ¿Cómo podría mejorar?

Para empezar, los docenes coinciden en que existe un problema con el aprendizaje de lenguas en la pública que ya está trayendo consecuencias. "Estamos viendo un gran aumento de las llamadas 'English School' que hacen todo en inglés. Se crean nuevas continuamente", explica Luri.

Por otra parte, la realidad es que las familias cada vez se gastan más dinero en completar la educación de sus hijos en academias privadas, la llamada "Educación en la sombra", según un informe de Esade. "Este proceso es un misil a la línea de flotación de la escuela pública", reivindica el pedagogo.

Separar al alumnado por niveles, no por cursos

Los docentes consultados tienen varias propuestas, y todas ellas requieren un cambio drástico de modelo. Ana Hernández es docente de inglés de Secundaria en València, e identifica 3 razones por las que el nivel de inglés es tan bajo en la escuela pública.

La primera son las ratios tan altas en clase. "Intentamos dar toda la clase en inglés y que el alumnado pueda hablar, pero no es lo mismo tener 30 estudiantes que 10. En las academias tienen menos aún y es mucho más sencillo que cada estudiante pueda hablar un buen rato y estar más encima con formación práctica", explica.

La segunda razon son los desniveles entre el alumnado. "Las academias dividen las clases por niveles: del A1 al C2. No juntan a los alumnos por edad, sino por el nivel de inglés que tienen. Si tienes 8 estudiantes de un nivel de inglés similar las clases se aprovechan muchísimo más y les puedes hacer hablar entre ellos", cuenta.

En los IES es todo lo contrario. "Tenemos a 30 alumnos en clase con unas diferencias de nivel brutales, y es muy difícil poder atender a todos como toca. En mi opinión los IES también deberían dividir al alumnado por niveles, no por la edad que tengan, pero sé que eso es muy complicado", explica Hernández.

La tercera razón por la cual el nivel de inglés es tan bajo, según esta docente, son los problemas de conducta cada vez más comunes en las aulas que están estrechamente ligados a las altas ratios que tienen con hasta 30 estudiantes.

El castigo de PISA

No solo el INE, el informe PISA también refleja el precario nivel lingüístico del alumnado valenciano. Dice de los estudiantes -a grandes rasgos- que no son capaces de mantener una conversación mínima con otra persona en inglés, ya que este informe se centra más en las habilidades para la vida que en la teoría.

Esto, evidentemente, no afecta a todo el alumnado por igual. Los que tienen los medios económicos a su alcance se apuntan a una academia, y los que no, acaban su etapa educativa con carencias. "Esto genera una brecha social sin duda porque el bilingüismo ya no es un lujo, ahora es imprescindible", reivindica Luri. Y de ahí, de esa necesidad que no cubre la escuela pública, crecen las alternativas de las privadas: English School y academias de idiomas.

Los libros en casa y la clase social

El informe PISA traza una correlación directa entre el número de libros que hay en casa de cada alumno y el nivel cultural, y sobre todo lingüístico del estudiante. "Imagina entonces cuando hablamos del Inglés", explica Luri. "Lo estamos viendo incluso en los exámenes de selectividad, que cuando pones un texto en inglés a los jóvenes les cuesta".

Para esto, según Luri, es fundamental entender que "todo profesor es un profesor de lengua". Según explica el pedagogo, a partir de 3º o 4º de Primaria las trayectorias educativas de los alumnos divergen. Hasta ese año los niveles son muy parejos y, a partir de ahí, se diferencian. La causa es el número de palabras y la variedad que cada niño escucha. "El ambiente es fundamental. No es lo mismo un niño que escucha 2.600 palabras por hora a otro que escucha 600. Se estima que la diferencia entre un ambiente lingüístico pobre y uno rico son 40 millones de palabras en 4 años. Por eso todos los profesores deberían tener la obligación de hablar mucho y bien. Y esto es algo que creo que no se toma suficientemente enserio", explica Luri. De ahí -continua- que en las English School el nivel del idioma para el alumnado sea tan alto.

Ayudar a los que se estancan

Otra cosa que son capaces de hacer las academias pero no la escuela pública es ayudar al alumnado estancado o de manor nivel. "Volvemos a lo mismo, y esto aplica a cualquier asignatura. Las familias se ven obligadas a pagar clases de recuperación en una academia porque la escuela no ayuda lo suficiente a su hijo".

La falta de vocabulario es otro aspecto a mejorar en general, ya que según cuenta Luri "para que un texto sea comprensible debe haber como máximo un 8 % de palabras que no entiendes. Si pasa de es 8 % el texto ya se hace incomprensible porque no puedes deducir por el contexto, y nuestro alumnado está lejos de ese nivel".

Las causas de este problema son incluso sociales y culturales. "Hay una cosa curiosa, y es que cuando viajas a hispanoamérica los dibujos animados y las películas en inglés no se traducen, lo cual hace que su familiaridad con el idioma sea mucho más alta y tengan más vocabulario", explica el pedagogo.

Otros problemas que ha identificado el pedagogo es la falta de horas de enseñanza de lengua extranjera tanto en los centros escolares como en las propias facultades de pedagogía donde se forman los futuros docentes. "No hay suficientes horas a la semana de clase de inglés, las metodologías no son las mejores y lamentablemente no tenemos un profesorado bien formado", explica Luri. "Obviamente nadie va a trabajar pensando en que va a hacerlo mal, todo lo contrario, pero hace falta darles formación".