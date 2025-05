El Consell se reafirma en su negativa a acoger a 500 menores migrantes

"No tenemos capacidad para acoger a 500 menores y no lo vamos a hacer porque sería hacinar a los que ya tenemos en el sistema de protección". Así lo ha asegurado hoy la vicepresidenta y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la puerta de un centro de menores donde ha atendido a la prensa para explicar su negativa al real decreto que prevé el Gobierno de Pedro Sánchez y con el que la Comunitat Valenciana no piensa cumplir.

Para ello ya ha presentado un recurso por “invasión de competencias” que ya estudia el Consell Jurídic Consultiu.

Susana Camarero, durante el encuentro con la prensa / Levante-EMV

"Este centro se puso en marcha en julio y tiene capacidad para 67 personas. Ya son más de 77. La solución que plantea Sanchez es un parche que no soluciona el problema y sólo responde a los intereses de los separatistas de Junts”, ha explicado Camarero, quien ha calificado al conferencia sectorial celebrada ayer de “una burla a las comunidades autónomas".

