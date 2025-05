El Consell estudiará la "conveniencia" de comprar el edificio de La Torre adquirido por un fondo de inversión por 9 millones

El Consell no descarta ejercer el derecho de tanteo para adquirir el edificio de viviendas de protección oficial de La Torre de 134 viviendas comprado por un fondo de inversión a razón de 67.000 euros el piso para explotarlos en régimen de alquiler. Así lo ha asegurado este miércoles la portavoz, vicepresidenta y consellera de Vivienda del gobierno valenciano, Susana Camarero, quien ha explicado que la Generalitat no se ha posicionado todavía porque no dispone de "información oficial" sobre esta operación. En todo caso, ha avanzado que se decidirá tras "valorar la conveniencia y utilidad de la compra".

Sí hay decisión firme sobre otro paquete de pisos adquirido por otra firma inversora extranjera en València muy por debajo del precio de mercado (desde 23.000 euros), una oferta que no será igualada por la administración autonómica, tal como avanzó Levante-EMV y confirman fuentes de la conselleria. Estas fuentes alegan que estos inmuebles son "diseminados" y de difícil aprovechamiento para el parque público.

Sobre el bloque de La Torre, Camarero ha destacado que cuando se formaliza una operación de este tipo en la que la Generalitat puede ejercer su derecho de tanteo y retracto (una figura legal que permite a la Generalitat igualar una oferta privada para hacerse con inmuebles de protección pública) debe ser "comunicada" al Consell, algo que no habría sucedido. "Deben estar en la fase previa porque no tenemos información", ha añadido.

Estudiar la "utilidad" tras la "mala experiencia" del Botànic

Una vez se reciba esta notificación tras la formalización de la operación privada, la conselleria "valorará si procede" la aplicación del tanteo. Camarero ha avanzado que en ese estudio se soperará la "conveniencia y utilidad de la compra" porque "cada euro se va a invertir en lo que sea útil", ha dicho para recordar la "mala experiencia" y la "herencia recibida" del anterior gobierno de PSPV y Compromís, a quienes ha acusado de comprar edificios "vandalizados", viviendas "okupadas" o en "ruina o en semiruina".

El bloque de viviendas adquirido por 9 millones de euros por la sociedad de inversión Ktesios se estima que tiene un valor de mercado que alcanzaría el doble de esta cuantía. Desde la oposición municipal se ha exigido al Ayuntamiento de València que ejecute el derecho de tanteo, una posición compartida por diversas fuentes del sector consultadas. La alcaldesa María José Catalá señaló el martes que tampoco disponen de la confirmación oficial de la operación y avanzó que también estudiará la compra en función de sus "posibilidades y dificultades".