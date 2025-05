El Consell niega que Pradas consultara el envío del Es Alert con Mazón en su llamada un minuto antes del envío

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha negado este miércoles que la máxima responsable de Emergencias el 29 de octubre, día de la dana, Salomé Pradas, consultara el envío del Es Alert con el president Carlos Mazón antes de su lanzamiento definitivo a las 20.11 horas durante la llamada que ambos mantienen justo un minuto antes de su difusión.

La también vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales ha rechazado que haya vinculación en esa secuencia horaria después de que el día previo el técnico que redactó el SMS declarara ante la jueza que Pradas le prohibió ejecutar el envío "hasta que ella confirmara".

Según la versión expuesta por la portavoz del Consell, Pradas dio esa orden porque "quería validarlo" antes de autorizar su envío, algo que ha considerado "normal". Asimismo, ha defendido que ese mismo técnico dijo en su declaración como testigo ante el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja que "no hubo demora ni retraso en el envío" del mensaje de alerta por esta revisión de Pradas.

Siempre acogiéndose a la declaración del técnico en sede judicial, Camarero ha destacado también que "dijo que, habiendo recibido el correo electrónico de la CHJ de las 18.43 (el que alerta sobre la abrupta crecida del caudal del Poyo), se lo envió a su superior inmediato, pero no al subdirector de Emergencias (jorge Suárez) ni al Cecopi porque el emisor, la CHJ, estaba presente en el Cecopi y no consideró importante ni necesario trasladarlo porque lo lógico es que lo hiciera su presidente, Miguel Polo, presente en el propio Cecopi".

Defiende su gestión con la residencia de Paiporta

Sobre la residencia privada de Paiporta donde fallecieron seis personas y que esta semana denunció no haber sido alertada por ninguna administración de la emergencia que se cernía, la vicepresidenta, competente en este área, ha defendido su actuación y la de su conselleria, destacando que se remitió a todos los centros un email con un protocolo de actuación con "recomendaciones" y que estuvo pendiente de todos ellos desde primera hora.

Ese correo no llegó a la residencia Savia de Paiporta, sino al genérico de esta empresa. "Lo que no podemos saber es si los correos que figuran en la base de datos, en este caso la central de Savia, Savia no se lo manda a sus residencias o no lo comprueba", ha destacado antes de remarcar en que se trataba de un protocolo "absolutamente voluntario" y "no de un sistema de alerta".

La portavoz se ha escudado en esa diferenciación para justificar por qué en este caso el Consell considera suficiente el envío de un correo electrónico pero critica que la CHJ informara por esa vía del aumento del caudal del barranco del Poyo a las 18.43 horas del 29 de octubre.

"Nosotros no tenemos que informar de alertas, es una cosa voluntaria, una simple recomendación", ha remarcado la vicepresidenta, que ha explicado que el protocolo establecía criterios de actuación a los responsables de estos centros ante diferentes niveles de alerta, al no tener competencias en emergencias.

"No lo hubiesen puesto en marcha"

Camarero ha minimizado la no recepción de este mensaje. "Y cuando nos enteramos de esta situación de esta residencia, estuvimos atendiéndolas. Pero en todo caso, no llovía una gota en Paiporta, no lo hubiesen puesto en marcha ni aunque lo hubiesen recibido porque era protocolo de inundaciones".

La portavoz ha hecho una defensa cerrada del trabajo de su conselleria el día D, en la que tal como muestran los chats incorporados a la causa judicial por Emilio Argüeso estuvo pendiente de la emergencia desde primera hora. Así, ha explicado que estuvo en "permanente contacto" con aquellas residencias donde sí había fenómenos meteorológicos adversos, como la de Carlet, y con la de Paiporta ya tras el desborde del barranco.

Para entonces el caos era ya total y los servicios de emergencia no podían actuar, como la propia Camarero ha reconocido. "Yo misma llamé a esta residencia (Paiporta) y estuve llamando a los servicios de emergencia para que acudieran. Oiga, si yo llamo a bomberos y me dicen 'no podemos llegar', si llamo a la UME al Cecopi y llegan a las 3 de la mañana, esa responsabilidad no es mía". Aun así, ha insistido en que hizo "lo posible e imposible" por ayudar a todas las residencias afectadas.