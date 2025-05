Un técnico del Es Alert confirma que Salomé Pradas estaba «al mando» el 29-O

«Salomé Pradas estaba al mando y nos dijo que no se enviaba nada hasta que ella confirmara», aseguró ayer sobre el Es Alert el primero de los dos técnicos de Emergencias que declaró ayer ante la jueza de la dana, Rodrigo Ezpeleta. Una afirmación que contrasta con lo que declaró Pradas como investigada ya que se escudó en su falta de experiencia para justificar sus decisiones, o la falta de ellas, por lo que se apoyaba en los técnicos. Ezpeleta es uno de los dos técnicos que la Generalitat aseguró que participaron en el envío del mensaje de las 20.11 horas el 29 de octubre, «tardío y erróneo», según la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. Aunque no fueron los únicos. Hubo más participantes, según se supo ayer que serán citados a declarar por las acusaciones.

Rodrigo Ezpeleta, que declaró como testigo, es técnico de protección civil e ingeniero de obras hidráulicas y su función es atender el CoordCom, el sistema integrado de gestión de emergencias, en el que cada agencia (bomberos, policías, la unidad militar de emergencias) está integrada y recibe las actualizaciones.

Del 29 de octubre explicó que el 29 de octubre «cuando entré [al Centro de Coordinación de Emergencias] pude ver que no era una situación normal, con la sala llena de gente». Y que, por su experiencia desde 2018 como técnico de seguridad y control del centro de mando de emergencías, «sabía que la situación era complicada. Me encontré una situación de extremada carga de trabajo en ese momento».

Se incorporó a las 14.30 horas y «al poco de incorporarme me llamó el alcalde de Utiel, que estaba en contacto con la alcaldesa de Requena, para advertirnos que no podían hacerse cargo con sus recursos a la situación [el desbordamiento del río Magro]. El alcalde me transmitió que debía movilizarse a la UME (Unidad militar de Emergencias). Yo se lo transmito al subdirector de emergencias Jorge Suárez y se nos da la orden de declarar la emergencia 2 en esa zona y pasar la orden de movilización de la UME y convocatoria del Cecopi». Justo en esa hora la delegada del Gobierno asegura por teléfono a la consellera Salomé Pradas: «Pídeme la UME, por favor». El técnico añade que también en esos primeros momentos se nos da la orden de elevar a nivel 2 la zona de la comarca de la Ribera Alta, en un lapso muy corto de tiempo».

Del resto de la jornada, la clave de su declaración estaba en saber a qué se debía el retraso en el envío del Es Alert a las 20.11 horas. El técnico explica que desde el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) «se nos da la orden de preparar una notificación del archivo de caudales de Forata [a partir de las 17 horas]» aunque no recordaba quién dió la orden. « Normalmente las órdenes las transmite el subdirector [de Emergencias, Jorge Suárez]».

A partir de ese momento los técnicos de Emergencias «trabajan el plan de emergencia de la presa de Forata, identifican los municipios implicados, se notifica a través del sistema CoordCom y se llamó a todos los alcaldes uno a uno, con los que se pudo, (zona de aguas abajo de Forata)», explicó. Algún alcalde localizado era de la legislatura anterior, como sucedió con la exalcaldesa de Algemesí

Durante los preparativos se les informa que la presa de Forata pasa de los escenarios 1 a 2 y a 3, por lo que «se nos dijo que fuéramos preparando en la aplicación Es Alert un texto para enviar referido a la presa de Forata». No lo redactó él, aunque su nombre aparezca como autor del mensaje, si no que lo escribió el jefe de análisis, Juan Ramón Cuevas (no identificado por la Generalitat como autor del mensaje). Una hora después de preparativo de este primer Es Alert se decidió preparar otro, pero para toda la provincia de València, tras ser alertados de la barrancada del Poyo, lo que provocó que se demoraran otra hora en el envío del mensaje..

El técnico también respondió a los abogados de las acusaciones particulares que «no había nadie, dedicado al control de los barrancos» a través del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar). Aunque una de sus compañeras sí advirtió de una comunicación sobre el barranco del Poyo (no dijo cuál, pero debió ser el correo de las 18.43 horas que informaba que el Poyo llevaba 1.941,1 m3/s). «En ese momento se traslada al jefe de la unidad de análisis. Se anota en la carta de Coordcom para conocimiento del resto de agencias. Pero no se le trasladó a Jorge Suárez», el subdirector de Emergencias.