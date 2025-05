Los dermatólogos apuestan por la teledermatología para reducir las listas de espera

La dermatología está de moda. Lo está entre los futuros médicos -ha sido la primera especialidad en agotar sus plazas disponibles- y lo está, también, entre la población, con mayor preocupación por la dermis y la estética; existen fenómenos como el de la cosmeticorexia. Y, además, se abren nuevas ventanas con la aplicación de la inteligencia artificial (IA) o el uso de la teledermatología. Con todos estos ingredientes, València acoge -desde este miércoles y hasta el sábado en Feria Valencia- la 52.ª edición del Congreso Nacional de Dermatología 2025 de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) bajo el lema "Valencia 2025, renaciendo con la Dermatología".

El evento prevé reunir a cerca de 2.000 especialistas en un encuentro que sirve "para actualizarnos, para reencontrarnos y para realizar nuevos proyectos", ha explicado el valenciano y presidente del comité organizador del evento, Rafa Estrada. Esto será posible mediante la celebración de 700 comunicaciones libres -165 en formato oral y otras 524 en formato póster- y 324 ponentes de hospitales de toda España e internacionales, que ahondarán en temas de relevancia para el sector como la teledermatología, los beneficios de la IA, los avances en el tratamiento y diagnóstico del cáncer de piel y las enfermedades inflamatorias, como la psoriasis, el vitiligo o la hidradermitis supurativa, que "aunque no es tan frecuente, tiene muchas secuelas", según la vicepresidenta de la entidad, Isabel Belinchón.

Vertiente solidaria con la dana

La elección de la sede del congreso fue anterior a la tragedia de la dana, pero la organización ha querido abrir una vertiente solidaria con el lema, en referencia a la reconstrucción tras la barrancada, y con una serie de actividades con fines solidarios -se está celebrando una exposición "Piel y luz" y una cena solidaria- cuya recaudación se destinará a las víctimas de la dana.

Agustín Buendía, Yolanda Gilaberte, Isabel Belinchón y Rafael Estrada en la presentación del Congreso Nacional de Dermatología. / AEDV

Además, la AEDV pretende llegar no solo al sector médico, sino también a la ciudadanía valenciana, por lo que ha programado una serie de actividades, como el acto "Piel y sabor, Secretos de la salud de la cocina" en el mercado de Colón, con la presencia de médico y experto en nutrición y varios dermatólogos; un encuentro con pacientes, el cual lleva por título "Viajando juntos"; o un programa de promoción de salud en los centros penitenciarios; concretamente, en la cárcel de Picassent entre el lunes y martes de la próxima semana.

Retos para la sanidad valenciana

Una de las debilidades de la asistencia dermatológica en la sanidad pública es la alta demanda y la baja oferta, con listas de espera de consultas y quirúrgicas. Una de las claves para afrontar este problema, según Estrada, es la teledermatología. Desde la entidad, trabajan con la Conselleria de Sanidad para implantar un sistema de IA en Atención Primaria, que permita ofrecer información al médico de familia sobre una afectación cutánea mediante el análisis de una imagen. "No queremos que se malinterprete -, expresa Estrada-. Cuando haya que derivar de urgencia al especialista, se hará. Pero es importante tener una herramienta que ofrezca información en la consulta de Primaria".

En cuanto a las listas de espera, el especialista ha señalado la "dificultad para obtener quirófanos con anestesia" e indica que, a pesar de que la demora quirúrgica, no "parece alta", esta "no es real" porque en los datos estructurales solo se incluyen las intervenciones "con anestesia general o sedación" y, por tanto, no se incluyen los procesos con analgesia local.