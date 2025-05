Un distintivo de solidaridad en las Corts

En los pasillos y salas de las Corts se pudo distinguir este jueves a dos tipos de diputados (o representantes públicos en general): los que tenían una pegatina verde en la solapa (o en la indumentaria del tronco superior que llevaran puesta) y los que no. Muchos de los que recorrían los pasillos del parlamento valenciano o participaban en las comisiones contaban con este elemento que era un distintivo de solidaridad.

Que no se trata de señalar a nadie ni de indicar que quien no lo portara no es solidario, pero llevar la pegatina significaba una cosa: haber contribuido en la hucha que se instaló a las puertas del Palau dels Borja en la Plaza de San Lorenzo en la ayuda contra el cáncer. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, las diputadas del PP Mar Galcerán y Mari Carmen Contelles, el de Compromís, Cesc Roig o el de Vox, Joaquín Alés lo lucieron. Es verdad también que no todos los diputados entran por la puerta principal.