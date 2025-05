La importancia de la ciencia

Estos días se han hecho públicos los resultados de un excelente trabajo que han llevado a cabo profesores del departamento de Geografía de la Universitat de València y técnicos e investigadores de AEMET y AVAMET sobre el comportamiento pluviométrico e hidrológico de la red de avenamiento del territorio afectado por el desastre de la DANA del pasado octubre. Los resultados son realmente novedosos, señalando el protagonismo que los barrancos de Horteta y Gallego tuvieron en la avenida de agua registrada en la parte baja de la cuenca del Poyo. En otras palabras, que el protagonismo principal de la crecida torrencial fue más de aquellos barrancos que del propio barranco del Poyo, cuyo aforo llegó a medir 2.000 m2/s, antes de romperse. Recuerdo que en esa tarde algunos amigos de Avamet me mandaron videos de lo que estaba ocurriendo y comentábamos que ese caudal punta registrado en el aforo del Poyo, hasta su rotura, debía ser mucho mayor. Esta investigación lo aclara y lo concreta ahora con datos. Y viene a confirmar lo que muchos pensamos en relación con la pésima gestión de la alerta a la población llevada a cabo esa jornada. En crecidas de este tipo, relámpago, el aviso meteorológico manda. Dicho de otro modo, la precipitación es la clave. Porque una crecida súbita mediterránea no deja margen para alertar a la población más allá de la hora previa. Y en estas condiciones, en mayor o menor medida, siempre se producirán víctimas humanas en territorios, como el afectado de la Horta Sud de Valencia, tan ocupado por viviendas, equipamientos e infraestructuras. Una tragedia que no hubiera ocurrido o hubiera sido mucho menor -por lo que a víctimas humanas se refiere- si se hubiera atendido al aviso meteorológico rojo emitido a primera hora de esa mañana. Enhorabuena a Alejandro J. Pérez Cueva (Univ. Valencia), Rafael Armengot Serrano (Avamet), Ghaleb Fansa Saleh (Univ. Valencia), José Ángel Núñez (Aemet) y Adià Revert Ferrero (Avamet) por este trabajo que prestigia a la ciencia y aporta verdad y luz para el esclarecimiento de las causas y efectos de un trágico evento que nunca debió ocurrir.