Ayuso no quería que le pasara como a Valencia

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho estos días en la Asamblea madrileña que, el día del gran apagón, pidió el nivel 3 de emergencia al Gobierno porque no quería "ver otra vez las imágenes de València de los ciudadanos abandonados por culpa de un Gobierno negligente". Es una forma de atacar a Pedro Sánchez, sí, pero también de señalar lo que no hizo el Consell el 29 de octubre de 2024, en la gran riada. No han tardado en recordar el paralelismo en redes sociales, donde siempre hay algún 'hater' a la caza.