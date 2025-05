Bernabé pide simulacros para preparar a los políticos que gestionan las emergencias

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, reclama que se celebren simulacros para preparar a los responsables de gestionar una emergencia. Desde 2022, cuando ella fue designada delegada, no se había celebrado un simulacro de dana donde los cargos políticos pudieran participar. “Deberíamos establecerlos de forma obligatoria cada cierto tiempo. También cambian las personas. Es importante hacer esos simulacros y protocolos para dar seguridad para quienes tienen que intervenir, con el asesoramiento de los técnicos”, opina.

Bernabé se refirió así este jueves durante las “XXX Jornadas Europeas de los Representantes Territoriales del Estado”, orientadas a analizar políticas de desarrollo sostenible, y que estuvieron atravesadas por los efectos de la dana. El encuentro, organizado por la asociación europea de representantes territoriales de los estados (Aerte) se refirió a las emergencias y la cooperación internacional en el contexto del cambio climático.

Foto de grupo, en la Nau. / Germán Caballero

Bernabé se refirió a la importancia de compartir con sus homólogos europeos las “lecciones aprendidas” durante la dana, y subrayó la importancia de la “protocolización” de cada paso y “fomentar los “automatismos”. “Tenemos que conseguir que cuando se activan determinadas alertas meteorológicas o hidrológicas se traduzcan en una acción inmediata, y tiene que estar protocolizado, escrito, para que quienes tienen que tomar decisiones no caigan en un error”, señaló. La anticipación, también apuntó, es vital. Y puso como ejemplo la dana de 2019, cuando se tomaron decisiones días antes.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y responsable de que el encuentro de Aerte se celebre en Valencia este jueves y viernes, lanzó un mensaje contundente contra el negacionismo climático: “No es una cuestión de creencias, es una cuestión de evidencias. El cambio climático cuesta vidas, y el negacionismo también. Uno de los pecados capitales en política es no contar la realidad tal y como es. Aprender de lo sucedido en estas tragedias va a costar esfuerzos: dónde vivimos, cómo vivimos, cómo construimos, cómo nos relacionamos con el medio ambiente”, se preguntó el dirigente.

Como respuesta, puso el ejemplo de las medidas del Gobierno para reconstruir las infraestructuras municipales: “Sabemos que tenemos que hacer las cosas diferentes. Permitiremos que desplacen edificios a zonas con menos riesgo. Y que tengan un coste más elevado si se adaptan mejor al cambio climático”, apuntó.

El secretario de Estado Arcadi España. / Germán Caballero

España también subrayó otro elemento del mundo actual que impacta en la gestión de las crisis: los bulos. “No habíamos visto la magnitud de las de ahora, pero es un elemento a estudiar. No solo en la confrontación política. También por su daño a la seguridad de las personas. Lo hemos visto en la C. Valenciana”, dijo en relación a las fake news que circularon tras la dana.

Utiel: formación para emergencias

Por su parte, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, apuntó también a la evidencia de una nueva situación climática. “Algo está pasando y lo debemos afrontar. En dos años, hemos hecho frente a acontecimientos que no entraban en mi imaginación. Si en dos años hemos tenido que hacer frente, en los dos próximos tendremos que hacer frente a más imprevistos”, señaló.

En este contexto, puso en valor la cooperación entre administraciones el día 29-O desde su experiencia. “Cuando tuve constancia de lo que se nos venía encima, alrededor de las 12, una de las primeras personas que llamé fue la delegada, la consellera y al jefe de bomberos. En las emergencias no hay colores, así lo he vivido yo. Fue importantísimo que ese día me descolgaran los teléfonos. Ese primer eslabón somos los ayuntamientos, pero no tenemos capacidad para responder, y es importantísimo tener acceso a instituciones supramunicipales”.

Además, Gabaldón puso sobre la mesa la necesidad de “delimitar muy bien las competencias” de cada administración, además de potenciar la formación e información, también de los representantes municipales. “El día 29, a las 7 de la mañana decretamos la suspensión de las actividades educativas: ese día tuve que cerciorarme de las competencias, porque nunca me había pasado. También teníamos que convocar el Cecopal. Es importante que los cargos sepamos cómo manejarnos ante emergencias”, concluyó.

Solidaridad europea

Por su parte, el francés Julien Marion, director general de la Gestión de la Crisis en Francia, también alertó sobre el cambio climático y las dudas que se generan. “No es una cuestión de creencia, es una realidad fácil de documentar”, dijo al inicio de su intervención, citando un dato relativo a su país: desde hace una década tiene más de mil hombres al día desplazados por el mundo en misiones ligadas a catástrofes climáticas.

"La probabilidad de un evento extremo ahora es cada cinco años. Tenemos que prepararnos para las consecuencias del cambio climático. Los estados deben prepararse para aumentar su capacidad de respuesta”, alertó. En este sentido, puso en valor el mecanismo de solidaridad europea y la respuesta de protección civil compartida, que también se han aplicado en la crisis de Valencia.