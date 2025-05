Diana Morant: "Mazón y su Consell solo están en reconstruirse políticamente"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha afirmado hoy que "Mazón y su Consell están ausentes se olvidan de la reconstrucción y de ayudar a las víctimas, solo están en reconstruirse políticamente" y ha puesto en valor "que son los alcaldes, alcaldesas y el Gobierno de España quienes han estado desde el primer minuto estamos trabajando de forma incesante para que a ningún ciudadano le falte de nada y puedan reconstruir sus vidas”. Así se ha pronunciado Morant este viernes durante su visita a Sedaví junto a la eurodiputada Leire Pajín con motivo del día de Europa, así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el acalde de Sedaví, José Cabanes.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha lamentado que "no haya nadie al timón en la Comunitat Valenciana" y ha subrayado que "no nos podemos permitir tener un sistema de emergencias que de fallos como consecuencia de haber dejado el sistema en manos de la derecha y de los negacionistas". Además, ha recordado que "aquí la legislatura empezó entregando la gestión de las Emergencias a los negacionistas del cambio climático y la consecuencia ha sido que ante la primer crisis que han tenido que enfrentar han fracasado catastróficamente" y ha asegurado que frente a esto "la receta del señor Mazón no es irse, es insistir y acordar los presupuestos a VOX": "Están provocando una anomalía democrática entregando haciéndoles gobierno de la Generalitat cuando no han ganado las elecciones".

Asimismo, Morant ha indicado que "Mazón y el Consell tenían toda la información y no hicieron nada, lo único que hicieron fue el apagón informativo hacia el Gobierno de España" y ha remarcado que "Mazón, por ausencia por presencia, es el máximo responsable de que ese mensaje Es-Alert se enviará tarde".

Por su parte, la eurodiputada socialista Leire Pajín ha destacado que "desde el primer momento hemos trabajado para que Europa diera una respuesta a la catástrofe de la DANA y la próxima semana recibiremos a las víctimas que merecen el cariño, respeto y acompañamiento que no le da la Generalitat" y ha puesto en valor que "gracias al trabajo en Bruselas udimos conocer los daños en tiempo real que estaban sucediendo con la DANA y pusimos en marcha los instrumentos necesarios de financiación para el rescate y la reconstrucción"

Aranceles

Por otro lado, la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant ha señalado que "Mazón para no estar aquí el día que se conmemoraban los seis meses de la DANA se fue de viaje a Nueva York y Miami y no trajo ninguna propuesta" y le ha sugerido que "habría sido más fácil descolgar el teléfono y convencer a Feijóo de que votarán a favor del paquete contra los aranceles de Trump". "La gente tiene que saber que el Gobierno de España ha sido el primer gobierno de Europa que ha puesto sobre la mesa un paquete de ayudas de 14.000 millones de euros para acompañas a las empresas que van a tener problemas con los aranceles", ha insistido.

Con ello, ha explicado que este paquete servirá para "proteger a las empresas para proteger a los productores a los agricultores a los ganaderos para proteger a todos los sectores afectados y sin embargo, el Partido Popular, como siempre ha votado en contra y se borra de las soluciones" y ha indicado que "en vez de ser un partido de Estado se convierte en un oposición que no sirve para nada"